Самые надежные корейские кроссоверы — топ-5 моделей

Названы самые надежные корейские кроссоверы с пробегом
Модели автомобилей из Южной Кореи достойно конкурируют на рынке с японскими и европейскими. Некоторые из них способны даже превосходить конкурентов.
Пятерку самых надежных корейских кроссоверов подобрал SUV News.
Hyundai Santa Fe (третье поколение, 2012-2018)
Надежными двигателями являются 2.2 CRDi и 2.4 GDI. Известно, что ресурс без капитального ремонта — более 400 000 километров.
Автомобиль давно завоевал украинский рынок. Hyundai Santa Fe отличается крепким кузовом, хорошей подвеской, надежным полным приводом и неприхотливым дизельным мотором.
Из минусов — в базовых комплектациях довольно слабая шумоизоляция.
Kia Sportage (четвертое поколение, 2016-2021)
Лучшими моторами авто являются 1.6 GDI и 2.0 CRDi. Ресурс до капремонта — до 350 000 километров.
Kia Sportage остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль отличается надежной конструкцией, качественной сборкой и хорошей приспособленностью к украинским условиям.
Особым спросом пользуются версии с дизельным мотором 2.0 CRDi, известным выносливостью и способностью выдерживать значительные нагрузки.
Из минусов — жестковатая подвеска.
SsangYong Rexton (второе поколение, 2012-2017)
Качественные моторы 2.7 XDi и 2.2 e-XDi. Ресурс без капитального ремонта — до 400 000 километров.
SsangYong встречается на дорогах не так часто, однако имеет преданных сторонников. Его ценят за простоту конструкции, надежные дизельные двигатели и полный привод с пониженным рядом.
Модель Rexton выделяется как один из немногих современных корейских внедорожников, сохранивший классическую выносливость.
Из минусов — не самый современный салон.
Hyundai Tucson (третье поколение, 2015-2020)
Лучшими двигателями являются 2.0 MPI и 1.6 CRDi. Ресурс без капитального ремонта — до 350 000 километров.
Hyundai Tucson удачно сочетает современный дизайн, экономичность и проверенную надежность. Бензиновые двигатели 2.0 MPI известны своей безотказностью, тогда как дизельные агрегаты 1.6 CRDi отличаются хорошей выносливостью при условии надлежащего обслуживания.
Из минусов — время от времени встречается слабое лакокрасочное покрытие.
Kia Sorento (второе поколение, 2009-2014)
Наиболее надежным является мотор 2.2 CRDi. Ресурс без капитального ремонта — более 400 000 километров.
Более старые Sorento все еще пользуются спросом на рынке. Автомобиль имеет прочную трансмиссию, надежный полный привод и моторный дизель 2.2 CRDi.
Из минусов — высокий налог на старые дизели.
