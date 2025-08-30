Видео
Названы самые надежные корейские кроссоверы с пробегом

Названы самые надежные корейские кроссоверы с пробегом

Дата публикации 30 августа 2025 22:15
Самые надежные корейские кроссоверы — топ-5 моделей
Kia Sportage. Фото: InfoCar

Модели автомобилей из Южной Кореи достойно конкурируют на рынке с японскими и европейскими. Некоторые из них способны даже превосходить конкурентов.

Пятерку самых надежных корейских кроссоверов подобрал SUV News.

Читайте также:

Hyundai Santa Fe (третье поколение, 2012-2018)

Hyundai Santa Fe
Автомобиль Hyundai Santa Fe. Фото: InfoCar

Надежными двигателями являются 2.2 CRDi и 2.4 GDI. Известно, что ресурс без капитального ремонта — более 400 000 километров.

Автомобиль давно завоевал украинский рынок. Hyundai Santa Fe отличается крепким кузовом, хорошей подвеской, надежным полным приводом и неприхотливым дизельным мотором.

Из минусов — в базовых комплектациях довольно слабая шумоизоляция.

Kia Sportage (четвертое поколение, 2016-2021)

Kia Sportage
Автомобиль Kia Sportage. Фото: InfoCar

Лучшими моторами авто являются 1.6 GDI и 2.0 CRDi. Ресурс до капремонта — до 350 000 километров.

Kia Sportage остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль отличается надежной конструкцией, качественной сборкой и хорошей приспособленностью к украинским условиям.

Особым спросом пользуются версии с дизельным мотором 2.0 CRDi, известным выносливостью и способностью выдерживать значительные нагрузки.

Из минусов — жестковатая подвеска.

SsangYong Rexton (второе поколение, 2012-2017)

SsangYong Rexton
Авто SsangYong Rexton. Фото: InfoCar

Качественные моторы 2.7 XDi и 2.2 e-XDi. Ресурс без капитального ремонта — до 400 000 километров.

SsangYong встречается на дорогах не так часто, однако имеет преданных сторонников. Его ценят за простоту конструкции, надежные дизельные двигатели и полный привод с пониженным рядом.

Модель Rexton выделяется как один из немногих современных корейских внедорожников, сохранивший классическую выносливость.

Из минусов — не самый современный салон.

Hyundai Tucson (третье поколение, 2015-2020)

Hyundai Tucson
Автомобиль Hyundai Tucson. Фото: thecarexpert.co.uk

Лучшими двигателями являются 2.0 MPI и 1.6 CRDi. Ресурс без капитального ремонта — до 350 000 километров.

Hyundai Tucson удачно сочетает современный дизайн, экономичность и проверенную надежность. Бензиновые двигатели 2.0 MPI известны своей безотказностью, тогда как дизельные агрегаты 1.6 CRDi отличаются хорошей выносливостью при условии надлежащего обслуживания.

Из минусов — время от времени встречается слабое лакокрасочное покрытие.

Kia Sorento (второе поколение, 2009-2014)

Kia Sorento
Авто Kia Sorento. Фото: InfoCar

Наиболее надежным является мотор 2.2 CRDi. Ресурс без капитального ремонта — более 400 000 километров.

Более старые Sorento все еще пользуются спросом на рынке. Автомобиль имеет прочную трансмиссию, надежный полный привод и моторный дизель 2.2 CRDi.

Из минусов — высокий налог на старые дизели.

Напомним, на рынке снижаются цены на электромобили, которые ранее считались элитными и дорогими.

Кроме того, мы писали перечень лучших подержанных автомобилей до 5 000 долларов с дешевым обслуживанием.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
