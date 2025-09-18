Три подержанных корейских кроссовера, которые не стоит покупать

Подержанные кроссоверы Hyundai и Kia, которых стоит избегать
За последние годы автомобили Hyundai и Kia завоевали рынок благодаря привлекательному дизайну и доступности. Однако некоторые машины этих марок оказались проблемными, а их владельцы столкнулись с неисправностями двигателей и трансмиссий, что приводило к дорогостоящим ремонтам.
Об этом написал SUV News.
Hyundai Tucson (1.6 T-GDI, 2018+)
Версия Hyundai Tucson с бензиновым турбодвигателем 1.6 T-GDI имеет серьезные недостатки. Автомобили часто страдают от перегрева, вызванного несовершенной системой охлаждения, а также от неисправностей коробки 7DCT, возникающих при пробеге 70 000-90 000 км.
Владельцы отмечают, что ремонт турбины и топливной системы является очень затратным. В результате, эксплуатация Tucson обходится значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. Общие затраты на ремонт начинаются от 40 000 грн.
Также читайте:
Названы самые надежные корейские кроссоверы с пробегом
Корейский внедорожник признан надежнее Toyota
Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
Kia Sportage (1.6 T-GDI, 2019+)
Популярный кроссовер Kia Sportage с турбированным двигателем 1.6 T-GDI также принес немало неприятностей своим владельцам. Турбина часто выходит из строя уже после 80 000 км, а проблемы с топливными форсунками и системой впрыска не являются редкостью. Кроме того, автомобиль потребляет больше топлива, чем ожидалось, даже при спокойной манере езды.
Владельцы отмечают, что обслуживание Sportage является достаточно дорогим, особенно если возникают неисправности с турбиной или коробкой передач. Средняя стоимость ремонта может составлять от 35 000 грн.
Hyundai Santa Fe (2.4 MPI, 2017-2020)
Несмотря на репутацию надежного семейного кроссовера, Hyundai Santa Fe с атмосферным двигателем 2.4 MPI имеет ряд существенных недостатков. Уже после 100 000 км пробега появляется повышенный расход масла, а после 120 000 км часто возникают проблемы с автоматической трансмиссией. Кроме этого, владельцы нередко жалуются на неисправности электроники и мультимедийной системы.
Высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта делают обслуживание Santa Fe значительно дороже, чем у большинства аналогов. Общие расходы на ремонт могут достигать от 50 000 до 75 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!