Який вигляд має електрокар Hyundai після 660 000 км пробігу

2021 Hyundai Ioniq 5. Фото: Hyundai

Щоб зрозуміти, чи підходять електромобілі для далеких відстаней, послухайте власника Hyundai Ioniq 5, який проїхав понад 660 000 км за три роки. За наявності належної інфраструктури можна регулярно використовувати електрокар, щоб долати відстані вище середнього.

Про це написав Autokult.

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Проблеми великого пробігу

Власник кросовера Hyundai Ioniq 5 за останні три роки проїжджає в середньому 600 км на день. Сьогодні його пробіг становить 666 000 км та продовжує зростати. Чи був електричний Hyundai проблемним автомобілем?

Більшість поїздок до автосервісу обмежувалися плановим техобслуговуванням, але були й дві більш серйозні проблеми. Приблизно на 580 000 км потребувала заміни тягова батарея. Цікаво, що Hyundai безплатно відремонтувала машину, хоча вона вже не була на гарантії. За кілька місяців блок керування зарядкою перестав працювати, що унеможливило заряджання змінним струмом. Однак швидша зарядка постійним струмом все ще працює.

Висновки власника

Власник транспортного засобу, який поділився своєю історією на YouTube, наголошує, що не шкодував систему – часто користувався швидкими пристроями та заряджав акумулятор на 100% місткості. Він також додає, що якби він купив інший автомобіль, то це був би Ioniq 5.

Раніше Hyundai очолила список найбільш викрадених автомобілів в США. Також експерти назвали основні проблеми кросоверів Hyundai Tucson.