Как выглядит электрокар Hyundai после 660 000 км пробега

2021 Hyundai Ioniq 5. Фото: Hyundai

Чтобы понять, подходят ли электромобили для дальних расстояний, послушайте владельца Hyundai Ioniq 5, который проехал более 660 000 км за три года. При наличии надлежащей инфраструктуры можно регулярно использовать электрокар, чтобы преодолевать расстояния выше среднего.

Об этом написал Autokult.

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Проблемы большого пробега

Владелец кроссовера Hyundai Ioniq 5 за последние три года проезжает в среднем 600 км в день. Сегодня его пробег составляет 666 000 км и продолжает расти. Был ли электрический Hyundai проблемным автомобилем?

Большинство поездок в автосервис ограничивались плановым техобслуживанием, но были и две более серьезные проблемы. Примерно на 580 000 км требовала замены тяговая батарея. Интересно, что Hyundai бесплатно отремонтировала машину, хотя она уже не была на гарантии. Через несколько месяцев блок управления зарядкой перестал работать, что сделало невозможным зарядку переменным током. Однако более быстрая зарядка постоянным током все еще работает.

Выводы владельца

Владелец транспортного средства, который поделился своей историей на YouTube, отмечает, что не жалел систему — часто пользовался быстрыми устройствами и заряжал аккумулятор на 100% емкости. Он также добавляет, что если бы он купил другой автомобиль, то это был бы Ioniq 5.

Ранее Hyundai возглавила список самых угоняемых автомобилей в США. Также эксперты назвали основные проблемы кроссоверов Hyundai Tucson.