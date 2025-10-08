Какой подержанный Volkswagen является лучшим

2017 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Volkswagen обладает репутацией производителя надежных автомобилей, но не каждая подержанная машина стоит внимания. Отчет TÜV помогает определить, какие модели будут создавать меньше проблем, демонстрируя низкий уровень дефектов в разных возрастных группах.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Авто в возрасте 4-5 лет

Среди младших автомобилей VW значительно опережает средний показатель дефектов для всей категории, который составляет 8,9%. Лидируют сразу две модели с уровнем дефектов всего 4,2% — это отличный результат.

Реклама

На первом месте находятся VW Golf Sportsvan и VW T-Roc. Golf Sportsvan отличается надежными тормозами, крепким шасси и почти полным отсутствием проблем при техническом осмотре. T-Roc имеет сильные стороны в точном рулевом управлении, надежной тормозной системе и отсутствии неисправностей с освещением и электроникой; единственная слабая сторона — твердый пластик в старых моделях и эпизодический износ тормозных дисков.

Третье место занял VW T-Cross с уровнем дефектов 4,6%. В рейтинге также были представлены электрический e-Golf (6-е место, 5%) и Touareg, которого критиковали за частые проблемы с подвеской.

Реклама

Авто возрастом 6-7 лет

Общий средний показатель дефектов для этой возрастной группы составляет 13,4%. Выбрав любую из семи моделей Volkswagen, есть шанс получить авто с более низким уровнем отказов.

Абсолютным лидером для клиентов, которые хотели бы иметь Volkswagen, остается VW Golf Sportsvan (3-е место), средний уровень брака которого составляет всего 7,3%.

Также стоит рассмотреть VW Tiguan (13-е место) с уровнем дефектов 9,3%. Его сильные стороны — просторный кузов, высокая тяговая способность (до 2,5 т) и устойчивое шасси, однако слабым местом является быстрый износ тормозных дисков.

VW Golf (24-е место) имеет уровень дефектов 10,8%, отличается функциональностью и качеством, но может иметь проблемы с пружинами, протеканием амортизаторов и потерей масла с возрастом.

Следующие места заняли Touran (25-е место, 10,9%), Touareg (30-е место, 11,5%) и Polo (38-е место, 12,1%).

Также читайте:

Лучшие подержанные Volkswagen для покупки в 2025 году

Немецкие кроссоверы, которые без проблем проедут 500 000 км

Почему Volkswagen прекратил выпуск целого модельного ряда

Авто возрастом 8-9 лет

Даже более старые Volkswagen демонстрируют долговечность выше средней. Наиболее ярко это подтверждают результаты VW Golf Sportsvan и VW Golf, которые оба заняли 3-е место, однако с разными показателями: VW Golf имеет уровень дефектов 7,3%, а VW Golf Sportsvan — 10,9%. Оба показателя значительно ниже, чем средний уровень дефектов для всех 8-9-летних моделей, который составляет 18%. Также в топе VW Touareg (6-е место) с уровнем дефектов 12,4%.

Худшие модели

Стоит избегать VW Caddy и VW Sharan, которые, независимо от возраста, занимают позиции ближе к концу списка и имеют показатели надежности выше среднего. VW Passat также не намного лучше, особенно младшие модели, которые демонстрируют уровень надежности, ближе к Caddy и Sharan, чем к Golf или Touareg.