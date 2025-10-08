Какой подержанный Volkswagen является лучшим

Эксперты назвали лучший подержанный Volkswagen
Volkswagen обладает репутацией производителя надежных автомобилей, но не каждая подержанная машина стоит внимания. Отчет TÜV помогает определить, какие модели будут создавать меньше проблем, демонстрируя низкий уровень дефектов в разных возрастных группах.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Авто в возрасте 4-5 лет
Среди младших автомобилей VW значительно опережает средний показатель дефектов для всей категории, который составляет 8,9%. Лидируют сразу две модели с уровнем дефектов всего 4,2% — это отличный результат.
На первом месте находятся VW Golf Sportsvan и VW T-Roc. Golf Sportsvan отличается надежными тормозами, крепким шасси и почти полным отсутствием проблем при техническом осмотре. T-Roc имеет сильные стороны в точном рулевом управлении, надежной тормозной системе и отсутствии неисправностей с освещением и электроникой; единственная слабая сторона — твердый пластик в старых моделях и эпизодический износ тормозных дисков.
Третье место занял VW T-Cross с уровнем дефектов 4,6%. В рейтинге также были представлены электрический e-Golf (6-е место, 5%) и Touareg, которого критиковали за частые проблемы с подвеской.
Авто возрастом 6-7 лет
Общий средний показатель дефектов для этой возрастной группы составляет 13,4%. Выбрав любую из семи моделей Volkswagen, есть шанс получить авто с более низким уровнем отказов.
Абсолютным лидером для клиентов, которые хотели бы иметь Volkswagen, остается VW Golf Sportsvan (3-е место), средний уровень брака которого составляет всего 7,3%.
Также стоит рассмотреть VW Tiguan (13-е место) с уровнем дефектов 9,3%. Его сильные стороны — просторный кузов, высокая тяговая способность (до 2,5 т) и устойчивое шасси, однако слабым местом является быстрый износ тормозных дисков.
VW Golf (24-е место) имеет уровень дефектов 10,8%, отличается функциональностью и качеством, но может иметь проблемы с пружинами, протеканием амортизаторов и потерей масла с возрастом.
Следующие места заняли Touran (25-е место, 10,9%), Touareg (30-е место, 11,5%) и Polo (38-е место, 12,1%).
Авто возрастом 8-9 лет
Даже более старые Volkswagen демонстрируют долговечность выше средней. Наиболее ярко это подтверждают результаты VW Golf Sportsvan и VW Golf, которые оба заняли 3-е место, однако с разными показателями: VW Golf имеет уровень дефектов 7,3%, а VW Golf Sportsvan — 10,9%. Оба показателя значительно ниже, чем средний уровень дефектов для всех 8-9-летних моделей, который составляет 18%. Также в топе VW Touareg (6-е место) с уровнем дефектов 12,4%.
Худшие модели
Стоит избегать VW Caddy и VW Sharan, которые, независимо от возраста, занимают позиции ближе к концу списка и имеют показатели надежности выше среднего. VW Passat также не намного лучше, особенно младшие модели, которые демонстрируют уровень надежности, ближе к Caddy и Sharan, чем к Golf или Touareg.
