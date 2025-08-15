Зачем Volkswagen сворачивает производство целого модельного ряда

Фольксваген ID.5 Фото: Volkswagen

Volkswagen, после нескольких лет развития линейки электромобилей ID, решил отказаться от этого названия. Начиная с 2019 года компания позиционировала его как отдельный суббренд, символизирующий новую электрическую эру. Впрочем, по словам руководства VW, такое разделение создало разрыв между инновациями и эмоциональной связью с клиентами, поэтому решено реинтегрировать электрокары в свою привычную, проверенную временем номенклатуру.

Возвращение к классике

Руководство Volkswagen подчеркнуло, что "культовые названия не должны умереть". Это решение связано с желанием использовать мощное наследие бренда. Отказ от маркировки ID позволяет упростить процесс покупки и сделать позиционирование моделей более понятным для потребителей.

Volkswagen планирует осуществить этот переход поэтапно, согласовывая его с жизненными циклами действующих моделей. Обновления и фейслифтинги станут возможностью для постепенного отказа от бренда ID. В то же время компания сосредотачивается на адаптации своих популярных моделей, таких как Golf, Polo и Tiguan, для использования электрических двигателей, не нарушая их идентичности.

Стратегия и ценовая политика

По данным отраслевой прессы, до 21 августа 2025 года цены компании на автомобили с двигателями внутреннего сгорания вырастут в среднем на 1,5%, тогда как стоимость электромобилей будет оставаться стабильной. Это свидетельствует, что Volkswagen защищает привлекательность электрокаров, согласовывая свой коммерческий подход с новой маркетинговой стратегией.

Изменение также отражает рыночные реалии. Например, в первой половине 2025 года продажи ID.4 (40 000 экземпляров) значительно превысили показатели ID.5 (несколько тысяч единиц), что подтверждает необходимость коррекции модельного ряда.

Сосредоточившись на самых популярных силуэтах и давая будущим моделям простые и понятные названия, компания стремится укрепить свои позиции на рынке, предлагая не суббренд, а полноценный, известный клиентам Volkswagen.