Навіщо Volkswagen згортає виробництво цілого модельного ряду

Volkswagen, після кількох років розвитку лінійки електромобілів ID, вирішив відмовитися від цієї назви. Починаючи з 2019 року компанія позиціонувала його як окремий суббренд, що символізує нову електричну еру. Втім, за словами керівництва VW, таке розділення створило розрив між інноваціями та емоційним зв’язком з клієнтами, тому вирішено реінтегрувати електрокари у свою звичну, перевірену часом номенклатуру.

Повернення до класики

Керівництво Volkswagen наголосило, що "культові назви не повинні померти". Це рішення пов’язане з бажанням використати потужну спадщину бренду. Відмова від маркування ID дозволяє спростити процес покупки та зробити позиціонування моделей зрозумілішим для споживачів.

Volkswagen планує здійснити цей перехід поетапно, узгоджуючи його з життєвими циклами чинних моделей. Оновлення та фейсліфтинги стануть можливістю для поступової відмови від бренду ID. Водночас компанія зосереджується на адаптації своїх популярних моделей, таких як Golf, Polo та Tiguan, для використання електричних двигунів, не порушуючи їхньої ідентичності.

Стратегія та цінова політика

За даними галузевої преси, до 21 серпня 2025 року ціни компанії на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння зростуть у середньому на 1,5%, тоді як вартість електромобілів залишатиметься стабільною. Це свідчить про те, що Volkswagen захищає привабливість електрокарів, узгоджуючи свій комерційний підхід з новою маркетинговою стратегією.

Зміна також відображає ринкові реалії. Наприклад, у першій половині 2025 року продажі ID.4 (40 000 екземплярів) значно перевищили показники ID.5 (кілька тисяч одиниць), що підтверджує необхідність корекції модельного ряду.

Зосередившись на найпопулярніших силуетах та надаючи майбутнім моделям прості та зрозумілі назви, компанія прагне зміцнити свої позиції на ринку, пропонуючи не суббренд, а повноцінний, відомий клієнтам Volkswagen.