Лучшие немецкие кроссоверы - список лучших немецких кроссоверов

Volkswagen Touareg. Фото: autobild.de

Украинцы, которые ищут подержанный кроссовер, чаще всего останавливают выбор на немецких брендах. Такие авто известны своей надежностью, прочной сборкой и долговечными двигателями.

Пять самых прочных и проверенных немецких автомобилей подобрал SUV News.

Volkswagen Touareg I (2002-2010)

Volkswagen Touareg I. Фото: volkswagen.de

Лучшие двигатели: 3.0 TDI, 2.5 R5 TDI. Средний ресурс: 500 000+ км.

Первый Touareg — это настоящий "броневик" среди гражданских кроссоверов. Его дизельные агрегаты V6 и рядная "пятерка" славятся не только тяговитостью, но и высоким ресурсом. Благодаря крепкой подвеске и настоящему полному приводу, эта модель отлично приспособлена к украинским дорогам и бездорожью.

BMW X5 E53 (1999-2006)

BMW X5. Фото: wikipedia.org

Надежные двигатели: 3.0d M57, 4.4i бензиновый.Ресурс: 500 000 км и более.

Это первое поколение X5, которое положило начало премиальному сегменту SUV от BMW. Дизель 3.0 M57 — один из самых удачных моторов бренда: выносливый, тяговитый и экономный. При должном уходе этот кроссовер легко переживет нескольких владельцев без серьезных поломок.

Mercedes-Benz ML W164 (2005-2011)

Mercedes-Benz. Фото: wikipedia.org

Рекомендуемые моторы: 3.0 CDI (OM642), 5.0 бензин. Ресурс: 450 000-550 000 км.

В отличие от предшественника W163, эта генерация ML значительно лучше в плане надежности и комфорта. Двигатель OM642 зарекомендовал себя как один из самых живучих дизелей в линейке Mercedes. При условии регулярной замены масла и чистки сажевого фильтра, авто способно без капремонта преодолеть более полумиллиона километров.

Audi Q7 I (2005-2015)

Audi Q7. Фото: suchen.mobile.de

Самые надежные двигатели: 3.0 TDI, 4.2 TDI. Ресурс: 500 000+ км.

Первый Q7 — это большой, комфортный и мощный кроссовер, который стал настоящим "лимузином" на бездорожье. Его турбодизели, особенно 3.0 TDI, имеют отличный ресурс. Главное — не экономить на качественном топливе, регулярно проходить ТО и следить за состоянием автоматической КПП Tiptronic.

Opel Antara/Chevrolet Captiva (2006-2015)

Opel Antara. Фото: autobild.de

Надежные двигатели: 2.0 CDTI, 2.2 CDTI. Ресурс: до 500 000 км.

Хотя эти модели не имеют имиджа премиум-класса, они хорошо зарекомендовали себя среди практичных водителей, которые ценят простоту и надежность. Особенно удачны дизельные версии 2.0 и 2.2 CDTI — простые в обслуживании, неприхотливые к топливу и выносливые. Благодаря доступным запчастям и несложной конструкции, эти кроссоверы могут долго служить даже в жестких условиях.

