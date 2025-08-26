Відео
Німецькі кросовери, які без проблем проїдуть 500 000 км

Німецькі кросовери, які без проблем проїдуть 500 000 км

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:24
Найкращі німецькі кросовери — перелік
Volkswagen Touareg. Фото: autobild.de

Українці, які шукають уживаний кросовер, найчастіше зупиняють вибір на німецьких брендах. Такі авто відомі своєю надійністю, міцною збіркою та довговічними двигунами.

П'ять найміцніших та перевірених німецьких автівок підібрав SUV News.

Volkswagen Touareg I (2002–2010)

Авто
Volkswagen Touareg I. Фото: volkswagen.de

Найкращі двигуни: 3.0 TDI, 2.5 R5 TDI. Середній ресурс: 500 000+ км.

Перший Touareg — це справжній "броньовик" серед цивільних кросоверів. Його дизельні агрегати V6 і рядна "п’ятірка" славляться не лише тяговитістю, а й високим ресурсом. Завдяки міцній підвісці та справжньому повному приводу, ця модель чудово пристосована до українських доріг та бездоріжжя.

BMW X5 E53 (1999–2006)

BMW
BMW X5. Фото: wikipedia.org

Надійні двигуни: 3.0d M57, 4.4i бензиновий.Ресурс: 500 000 км і більше.

Це перше покоління X5, яке поклало початок преміальному сегменту SUV від BMW. Дизель 3.0 M57 — один із найвдаліших моторів бренду: витривалий, тяговитий і економний. При належному догляді цей кросовер легко переживе кількох власників без серйозних поломок.

Mercedes-Benz ML W164 (2005–2011)

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz. Фото: wikipedia.org

Рекомендовані мотори: 3.0 CDI (OM642), 5.0 бензин. Ресурс: 450 000–550 000 км.

На відміну від попередника W163, ця генерація ML значно краща в плані надійності та комфорту. Двигун OM642 зарекомендував себе як один із найбільш живучих дизелів у лінійці Mercedes. За умови регулярної заміни масла і чищення сажового фільтра, авто здатне без капремонту подолати понад півмільйона кілометрів.

Audi Q7 I (2005–2015)

Audi Q7
Audi Q7. Фото: suchen.mobile.de

Найнадійніші двигуни: 3.0 TDI, 4.2 TDI. Ресурс: 500 000+ км.

Перший Q7 — це великий, комфортний і потужний кросовер, який став справжнім "лімузином" на бездоріжжі. Його турбодизелі, особливо 3.0 TDI, мають чудовий ресурс. Головне — не економити на якісному пальному, регулярно проходити ТО та стежити за станом автоматичної КПП Tiptronic.

Opel Antara/Chevrolet Captiva (2006–2015)

Opel Antara
Opel Antara. Фото: autobild.de

Надійні двигуни: 2.0 CDTI, 2.2 CDTI. Ресурс: до 500 000 км.

Хоча ці моделі не мають іміджу преміумкласу, вони добре зарекомендували себе серед практичних водіїв, які цінують простоту й надійність. Особливо вдалі дизельні версії 2.0 та 2.2 CDTI — прості в обслуговуванні, невибагливі до пального та витривалі. Завдяки доступним запчастинам і нескладній конструкції, ці кросовери можуть довго служити навіть у жорстких умовах.

BMW Mercedes-Benz Volkswagen
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
