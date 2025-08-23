Топ-5 найнадійніших дизельних кросоверів — перелік

BMW X5 3.0d. Фото: autodata1

При виборі дизельного кросовера водії часто звертають увагу на економічність та довговічність. Надійний автомобіль здатний пройти сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Такі моделі досі існують на ринку.

Про це повідомляє SUV News.

Реклама

Читайте також:

Топ-5 кросоверів, які вважаються найнадійнішими серед дизельних

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Ресурс двигуна до 1 000 000 кілометрів. Toyota вже давно довела себе як надійні автомобілі, а Prado з 3.0-літровим дизелем D-4D не є винятком. Мотор з легкістю витримує бездоріжжя, неналежну якість пального, а також екстремальні умови експлуатації. При належному догляді авто здатне працювати протягом багатьох років.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Ресурс двигуна до 900 000 кілометрів. Touareg з турбодизелем V6 3.0 та автоматичною трансмісією ZF впевнено поводиться і в місті, і на трасі. За умови своєчасної заміни мастил і фільтрів він зберігає витривалість та комфорт навіть після 500 тисяч кілометрів пробігу.

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Ресурс двигуна — понад 800 000 кілометрів. Популярний дизельний мотор OM64 здобував визнання по всьому світу. Його встановлюють також у мікроавтобуси Sprinter, позашляховики G-Class та інші. Простий догляд здатний допомогти двигуну проїхати сотні тисяч кілометрів.

BMW X5 3.0d (E70 / F15)

Ресурс двигуна до 950 000 кілометрів. Авто з M57 або N57 є прикладом ідеального балансу. Двигуни справді потребують уважного догляду, проте за регулярного ТО й використання якісного мастила X5 здатен надійно служити десятки років.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Ресурс двигуна до 1 000 000 кілометрів. Кросовер називають "всюдиходом на стероїдах". Надійний 2.5-літровий турбодизель без зайвої електроніки впевнено працює на поганих дорогах, у мороз і навіть на дешевому пальному. Простота конструкції робить його оптимальним вибором для села чи робочих потреб.

Нагадаємо, на ринку є гібридні автомобілі, на які не варто витрачати кошти. Зокрема, йдеться про Chrysler Pacifica Hybrid.

Раніше ми розповідали, як з легкістю можна розпізнати підроблені шини.