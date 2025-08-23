Топ-5 самых надежных дизельных кроссоверов — список

BMW X5 3.0d. Фото: autodata1

При выборе дизельного кроссовера водители часто обращают внимание на экономичность и долговечность. Надежный автомобиль способен пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта. Такие модели до сих пор существуют на рынке.

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Ресурс двигателя до 1 000 000 километров. Toyota уже давно доказала себя как надежные автомобили, а Prado с 3.0-литровым дизелем D-4D не является исключением. Мотор с легкостью выдерживает бездорожье, ненадлежащее качество топлива, а также экстремальные условия эксплуатации. При должном уходе авто способно работать на протяжении многих лет.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Ресурс двигателя до 900 000 километров. Touareg с турбодизелем V6 3.0 и автоматической трансмиссией ZF уверенно ведет себя и в городе, и на трассе. При условии своевременной замены масел и фильтров он сохраняет выносливость и комфорт даже после 500 тысяч километров пробега.

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Ресурс двигателя — более 800 000 километров. Популярный дизельный мотор OM64 получал признание по всему миру. Его устанавливают также в микроавтобусы Sprinter, внедорожники G-Class и другие. Простой уход способен помочь двигателю проехать сотни тысяч километров.

BMW X5 3.0d (E70 / F15)

Ресурс двигателя до 950 000 километров. Авто с M57 или N57 является примером идеального баланса. Двигатели действительно требуют внимательного ухода, однако при регулярном ТО и использовании качественного масла X5 способен надежно служить десятки лет.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Ресурс двигателя до 1 000 000 километров. Кроссовер называют "вездеходом на стероидах". Надежный 2.5-литровый турбодизель без лишней электроники уверенно работает на плохих дорогах, в мороз и даже на дешевом топливе. Простота конструкции делает его оптимальным выбором для села или рабочих нужд.

