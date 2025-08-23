Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самые надежные подержанные кроссоверы с дизельными двигателями

Самые надежные подержанные кроссоверы с дизельными двигателями

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 18:04
Топ-5 самых надежных дизельных кроссоверов — список
BMW X5 3.0d. Фото: autodata1

При выборе дизельного кроссовера водители часто обращают внимание на экономичность и долговечность. Надежный автомобиль способен пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта. Такие модели до сих пор существуют на рынке.

Об этом сообщает SUV News.

Реклама
Читайте также:

ТОП-5 кроссоверов, которые считаются самыми надежными среди дизельных

  • Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Ресурс двигателя до 1 000 000 километров. Toyota уже давно доказала себя как надежные автомобили, а Prado с 3.0-литровым дизелем D-4D не является исключением. Мотор с легкостью выдерживает бездорожье, ненадлежащее качество топлива, а также экстремальные условия эксплуатации. При должном уходе авто способно работать на протяжении многих лет.

  • Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Ресурс двигателя до 900 000 километров. Touareg с турбодизелем V6 3.0 и автоматической трансмиссией ZF уверенно ведет себя и в городе, и на трассе. При условии своевременной замены масел и фильтров он сохраняет выносливость и комфорт даже после 500 тысяч километров пробега.

  • Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Ресурс двигателя — более 800 000 километров. Популярный дизельный мотор OM64 получал признание по всему миру. Его устанавливают также в микроавтобусы Sprinter, внедорожники G-Class и другие. Простой уход способен помочь двигателю проехать сотни тысяч километров.

  • BMW X5 3.0d (E70 / F15)

Ресурс двигателя до 950 000 километров. Авто с M57 или N57 является примером идеального баланса. Двигатели действительно требуют внимательного ухода, однако при регулярном ТО и использовании качественного масла X5 способен надежно служить десятки лет.

  • Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Ресурс двигателя до 1 000 000 километров. Кроссовер называют "вездеходом на стероидах". Надежный 2.5-литровый турбодизель без лишней электроники уверенно работает на плохих дорогах, в мороз и даже на дешевом топливе. Простота конструкции делает его оптимальным выбором для села или рабочих нужд.

Напомним, на рынке есть гибридные автомобили, на которые не стоит тратить средства. В частности, речь идет о Chrysler Pacifica Hybrid.

Ранее мы рассказывали, как с легкостью можно распознать поддельные шины.

BMW Mercedes-Benz автомобиль водители Volkswagen Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации