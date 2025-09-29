Четыре подержанных авто, которые прослужат владельцу всю жизнь

2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

При выборе автомобиля с пробегом стоит учитывать мнение тех, кто ежедневно ремонтирует автомобили, — механиков. Именно их опыт позволяет точно определять марки и модели, которые не только считаются, но и на самом деле являются самыми надежными.

Об этом написал Auto Swiat.

Toyota

Toyota давно считается производителем автомобилей, которые почти не сталкиваются с техническими проблемами. Механики отмечают, что модели Corolla и Camry, являются синонимом надежности, хотя они не обязательно вызывают энтузиазм среди автолюбителей. Эти машины часто рекомендуют тем, кто ищет надежный транспорт, который будет служить десятилетиями.

Volkswagen

2018 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Внимания заслуживают модели Volkswagen предыдущего десятилетия. По мнению механиков, Passat и Golf той эпохи, сочетают относительно современные технологии с немецкой точностью, которая в то время переживала свой расцвет. Немного более старые модели VW являются примерами автомобилей, которые могут прослужить много лет без каких-либо серьезных поломок.

Honda

2019 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Honda Civic получает положительные отзывы за свою долговечность и устойчивость даже к небрежному обращению со стороны владельцев. Эксперты отмечают, что надежность Honda подтверждена практическим опытом работы в автомастерских.

Suzuki

2020 Suzuki Jimny 2020 Фото: Suzuki

Механики также считают Suzuki брендом, автомобили которого характеризуются высокой долговечностью. Хотя его модели несколько уступают другим производителям, на практике они оказываются очень устойчивыми к типичному износу и почти не требуют дорогостоящего ремонта.