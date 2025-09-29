Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанные авто, которые прослужат всю жизнь

Подержанные авто, которые прослужат всю жизнь

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:30
Четыре подержанных авто, которые прослужат владельцу всю жизнь
2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

При выборе автомобиля с пробегом стоит учитывать мнение тех, кто ежедневно ремонтирует автомобили, — механиков. Именно их опыт позволяет точно определять марки и модели, которые не только считаются, но и на самом деле являются самыми надежными.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Toyota

Toyota давно считается производителем автомобилей, которые почти не сталкиваются с техническими проблемами. Механики отмечают, что модели Corolla и Camry, являются синонимом надежности, хотя они не обязательно вызывают энтузиазм среди автолюбителей. Эти машины часто рекомендуют тем, кто ищет надежный транспорт, который будет служить десятилетиями.

Volkswagen

Volkswagen Golf 2018 року
2018 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Внимания заслуживают модели Volkswagen предыдущего десятилетия. По мнению механиков, Passat и Golf той эпохи, сочетают относительно современные технологии с немецкой точностью, которая в то время переживала свой расцвет. Немного более старые модели VW являются примерами автомобилей, которые могут прослужить много лет без каких-либо серьезных поломок.

Также читайте:

Худшие подержанные авто, которые не проедут 5000 км после покупки

Стоит ли покупать подержанные авто с минимальным пробегом

Названы три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом

Honda

Honda Civic 2019 року
2019 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Honda Civic получает положительные отзывы за свою долговечность и устойчивость даже к небрежному обращению со стороны владельцев. Эксперты отмечают, что надежность Honda подтверждена практическим опытом работы в автомастерских.

Suzuki

Suzuki Jimny 2020 року
2020 Suzuki Jimny 2020 Фото: Suzuki

Механики также считают Suzuki брендом, автомобили которого характеризуются высокой долговечностью. Хотя его модели несколько уступают другим производителям, на практике они оказываются очень устойчивыми к типичному износу и почти не требуют дорогостоящего ремонта.

авто автомобиль Volkswagen Honda Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации