Четыре подержанных авто, которые прослужат владельцу всю жизнь

Подержанные авто, которые прослужат всю жизнь
При выборе автомобиля с пробегом стоит учитывать мнение тех, кто ежедневно ремонтирует автомобили, — механиков. Именно их опыт позволяет точно определять марки и модели, которые не только считаются, но и на самом деле являются самыми надежными.
Об этом написал Auto Swiat.
Toyota
Toyota давно считается производителем автомобилей, которые почти не сталкиваются с техническими проблемами. Механики отмечают, что модели Corolla и Camry, являются синонимом надежности, хотя они не обязательно вызывают энтузиазм среди автолюбителей. Эти машины часто рекомендуют тем, кто ищет надежный транспорт, который будет служить десятилетиями.
Volkswagen
Внимания заслуживают модели Volkswagen предыдущего десятилетия. По мнению механиков, Passat и Golf той эпохи, сочетают относительно современные технологии с немецкой точностью, которая в то время переживала свой расцвет. Немного более старые модели VW являются примерами автомобилей, которые могут прослужить много лет без каких-либо серьезных поломок.
Honda
Honda Civic получает положительные отзывы за свою долговечность и устойчивость даже к небрежному обращению со стороны владельцев. Эксперты отмечают, что надежность Honda подтверждена практическим опытом работы в автомастерских.
Suzuki
Механики также считают Suzuki брендом, автомобили которого характеризуются высокой долговечностью. Хотя его модели несколько уступают другим производителям, на практике они оказываются очень устойчивыми к типичному износу и почти не требуют дорогостоящего ремонта.
