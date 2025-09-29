Чотири вживані авто, які прослужать власнику усе життя

2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

При виборі автомобіля з пробігом варто зважати на думку тих, хто щодня ремонтує автомобілі, — механіків. Саме їхній досвід дозволяє найточніше визначати марки та моделі, які не лише вважаються, а й насправді є найнадійнішими.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Toyota

Toyota давно вважається виробником автомобілів, які майже не стикаються з технічними проблемами. Механіки зазначають, що моделі Corolla та Camry, є синонімом надійності, хоча вони не обов'язково викликають ентузіазм серед автолюбителів. Ці машини часто рекомендують тим, хто шукає надійний транспорт, який служитиме десятиліттями.

Volkswagen

2018 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Уваги заслуговують моделі Volkswagen попереднього десятиліття. На думку механіків, Passat та Golf тієї епохи, поєднують відносно сучасні технології з німецькою точністю, яка на той час переживала свій розквіт. Трохи старіші моделі VW є прикладами автомобілів, які можуть прослужити багато років без будь-яких серйозних поломок.

Також читайте:

Найгірші вживані авто, які не проїдуть 5000 км після купівлі

Чи варто купувати вживані авто з мінімальним пробігом

Названі три невбивані дизельні кросовери з пробігом

Honda

2019 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Honda Civic отримує позитивні відгуки за свою довговічність та стійкість навіть до недбалого поводження з боку власників. Експерти зазначають, що надійність Honda підтверджена практичним досвідом роботи в автомайстернях.

Suzuki

2020 Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Механіки також вважають Suzuki брендом, автомобілі якого характеризуються високою довговічністю. Хоча його моделі дещо поступаються іншим виробникам, на практиці вони виявляються дуже стійкими до типового зносу та майже не потребують дорогого ремонту.