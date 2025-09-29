Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживані авто, які прослужать усе життя

Вживані авто, які прослужать усе життя

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:30
Чотири вживані авто, які прослужать власнику усе життя
2018 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

При виборі автомобіля з пробігом варто зважати на думку тих, хто щодня ремонтує автомобілі, — механіків. Саме їхній досвід дозволяє найточніше визначати марки та моделі, які не лише вважаються, а й насправді є найнадійнішими.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Toyota

Toyota давно вважається виробником автомобілів, які майже не стикаються з технічними проблемами. Механіки зазначають, що моделі Corolla та Camry, є синонімом надійності, хоча вони не обов'язково викликають ентузіазм серед автолюбителів. Ці машини часто рекомендують тим, хто шукає надійний транспорт, який служитиме десятиліттями.

Volkswagen

Volkswagen Golf 2018 року
2018 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Уваги заслуговують моделі Volkswagen попереднього десятиліття. На думку механіків, Passat та Golf тієї епохи, поєднують відносно сучасні технології з німецькою точністю, яка на той час переживала свій розквіт. Трохи старіші моделі VW є прикладами автомобілів, які можуть прослужити багато років без будь-яких серйозних поломок.

Також читайте:

Найгірші вживані авто, які не проїдуть 5000 км після купівлі

Чи варто купувати вживані авто з мінімальним пробігом

Названі три невбивані дизельні кросовери з пробігом

Honda

Honda Civic 2019 року
2019 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Honda Civic отримує позитивні відгуки за свою довговічність та стійкість навіть до недбалого поводження з боку власників. Експерти зазначають, що надійність Honda підтверджена практичним досвідом роботи в автомайстернях.

Suzuki

Suzuki Jimny 2020 року
2020 Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Механіки також вважають Suzuki брендом, автомобілі якого характеризуються високою довговічністю. Хоча його моделі дещо поступаються іншим виробникам, на практиці вони виявляються дуже стійкими до типового зносу та майже не потребують дорогого ремонту.

авто автомобіль Volkswagen Honda Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації