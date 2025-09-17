Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найгірші вживані авто, які не проїдуть 5000 км після купівлі

Найгірші вживані авто, які не проїдуть 5000 км після купівлі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 15:20
Десять вживаних авто, які не проїдуть 5000 км після покупки
Продаж вживаних автомобілів. Фото: royalcarsdealer.com

Польська компанія GetHelp.pl проаналізувала скарги автовласників на щойно придбані вживані автомобілі під час літніх канікул, коли водіям довелося долати великі відстані за кермом. Результати виявилися невтішними для деяких відомих брендів.

Про це повідомив Interia.

Реклама
Читайте також:

Коли та що ламається

Більшість скарг від нових власників вживаних авто надходять протягом місяця після покупки (33%) та після пробігу 1000 км (26%). Загалом, до 61% усіх поломок реєструється в межах 5000 км з моменту придбання автомобіля.

Найбільше проблем водії мали з:

  • двигунами (15% усіх зареєстрованих несправностей);
  • кондиціонерами та опаленням (14%);
  • системами нейтралізації вихлопних газів (13%).

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Renault Duster

Названі три невбивані дизельні кросовери з пробігом

Десять ненадійних авто, які не можуть проїхати й 100 000 км

Десять найбільш ненадійних марок

  1. Alfa Romeo: 71% поломок;
  2. Mini: 60%;
  3. Fiat: 44%;
  4. Opel: 44%;
  5. Audi: 44%;
  6. Mitsubishi: 44%;
  7. Mercedes-Benz: 43%;
  8. BMW: 42%;
  9. Volkswagen: 41%;
  10. DS: 40%.

Alfa Romeo є беззаперечним лідером за кількістю поломок — на 100 проданих автомобілів власники повідомили про 71 зламану машину.

ремонт авто проблеми автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації