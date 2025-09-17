Десять вживаних авто, які не проїдуть 5000 км після покупки

Продаж вживаних автомобілів. Фото: royalcarsdealer.com

Польська компанія GetHelp.pl проаналізувала скарги автовласників на щойно придбані вживані автомобілі під час літніх канікул, коли водіям довелося долати великі відстані за кермом. Результати виявилися невтішними для деяких відомих брендів.

Про це повідомив Interia.

Коли та що ламається

Більшість скарг від нових власників вживаних авто надходять протягом місяця після покупки (33%) та після пробігу 1000 км (26%). Загалом, до 61% усіх поломок реєструється в межах 5000 км з моменту придбання автомобіля.

Найбільше проблем водії мали з:

двигунами (15% усіх зареєстрованих несправностей);

(15% усіх зареєстрованих несправностей); кондиціонерами та опаленням (14%);

(14%); системами нейтралізації вихлопних газів (13%).

Десять найбільш ненадійних марок

Alfa Romeo: 71% поломок; Mini: 60%; Fiat: 44%; Opel: 44%; Audi: 44%; Mitsubishi: 44%; Mercedes-Benz: 43%; BMW: 42%; Volkswagen: 41%; DS: 40%.

Alfa Romeo є беззаперечним лідером за кількістю поломок — на 100 проданих автомобілів власники повідомили про 71 зламану машину.