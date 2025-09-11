Вживаний Renault Duster: чи варто купувати

2015 Renault Duster Фото: cars.co.za

Кросовер Renault Duster першого покоління став справжнім бестселером завдяки поєднанню доступної ціни та позашляхових якостей. Його рестайлінгова версія 2015 року отримала оновлений інтер'єр, екстер'єр та вдосконалені двигуни. Чи варто розглядати цей автомобіль для купівлі сьогодні?

Про це написала "Україна за кермом".

Реклама

Читайте також:

Переваги кросовера

Одним з плюсів авто є підвіска, що має неймовірну енергомісткість та дорожній просвіт у 200 мм. Завдяки цьому, кросовер без проблем долає будь-які дороги, від ідеального асфальту до розбитих сільських напрямків. Це справді універсальний автомобіль для українських реалій.

Двигуни та коробки передач, за винятком автоматичної, вважаються надійними та довговічними. Наприклад, старі 1.6 K4M та 2.0 F4R є справжніми живучими моторами, які можуть пройти понад 350 000 км при належному догляді. Новий 1.6 H4M з ланцюговим приводом ГРМ не має особливих недоліків. А турбодизель 1.5 K9K, хоч і чутливий до якості пального, але при своєчасній заміні оливи та фільтрів також служить довго. Механічні коробки передач JR5 та TL8 також відомі своєю надійністю.

Серед переваг — простота в ремонті та доступність запчастин. Завдяки уніфікації з іншими моделями Renault, знайти необхідні деталі не складе проблем, а ціни на них приємно здивують. Просторий салон та місткий багажник роблять Duster практичним вибором для сім'ї та подорожей.

Також читайте:

Які вживані авто можна купити в Україні за 10 000–15 000 доларів

Renault представила дуже дешевий компактний кросовер

З яким двигуном варто купити вживані Renault Logan та Sandero

Недоліки машини

Duster успадкував багато рішень від бюджетного Logan, що помітно у якості матеріалів та оснащенні. У дешевих комплектаціях можна не знайти базових речей: кондиціонера чи ESP. Системи опалення та вентиляції також можуть бути недосконалими, й взимку ноги замерзнуть.

Лакофарбове покриття Duster не відрізняється високою якістю. Воно швидко покривається дрібними подряпинами та сколами. Це може призвести до швидкої корозії, якщо не вжити заходів.

Повнопривідні версії мають свої особливості. По-перше, запасне колесо розташоване в багажнику, що зменшує його корисний об'єм. По-друге, електромагнітна муфта GKN, що відповідає за повний привід, може давати збої. Важливо пам'ятати, що ця система не перетворює Duster на повноцінний позашляховик, хоча він й значно кращий за більшість кросоверів.

Крім того, модель страждає від: