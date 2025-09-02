Відео
Які вживані авто можна купити в Україні за 10 000–15 000 доларів

Які вживані авто можна купити в Україні за 10 000–15 000 доларів

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:45
Кращі вживані авто за 10 000–15 000 доларів в Україні у 2025 році
Toyota Aygo Фото: exchangeandmart.co.uk

При виборі вживаного автомобіля з бюджетом 10 000 – 15 000 доларів в Україні можна розраховувати на значно вищу якість, надійність та кращу комплектацію, ніж у нижчому ціновому сегменті. Це відкриває ширші можливості для вибору та дозволяє зосередитися на конкретних перевагах, які відповідатимуть потребам водіям.

Про це написав car4you.

Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році

Вживані автомобілі до 15 000 доларів

Клас А

  1. Hyundai i10 — 2017 – 2021
  2. Toyota Aygo — 2017 – 2021
  3. Kia Picanto — 2015 – 2020
  4. Ford Capri — 2017 – 2020
  5. Fiat 500 — 2017 – 2020

Клас В

  1. Renault Logan — 2017 – 2020
  2. Renault Clio — 2017 – 2020
  3. Skoda Fabia — 2017 – 2020
  4. Chevrolet Aveo — 2017 – 2016
  5. Peugeot 208 — 2017 – 2020
  6. Nissan Micra  — 2015 – 2020
  7. Volkswagen Polo — 2016 – 2020
  8. Ford Fiesta — 2017 – 2020
  9. Opel Corsa — 2016 – 2019
  10. Skoda Rapid — 2015 – 2019
  11. Suzuki Swift — 2016 – 2019
  12. Honda Jazz — 2018 – 2019
  13. Huyndai i20 — 2015 – 2019
  14. Mazda 2 — 2014 – 2018
  15. Citroen C3 — 2014 – 2018
  16. Kia Rio — 2016 – 2019
  17. Huyndai Solaris — 2015 – 2019
  18. Toyota Yaris — 2015 – 2019
  19. Mercedes A-class — 2013 – 2017
  20. Audi A1 — 2013 – 2015

Клас С

  1. Kia Ceed — 2015 – 2019
  2. Huyndai  Elantra — 2013 – 2018
  3. Renault Megan — 2013 – 2018
  4. Kia Cerato — 2013 – 2016
  5. Ford Focus — 2015 – 2019
  6. Skoda Oсtavia — 2015 – 2018
  7. Peugeot 308 — 2013 – 2018
  8. Mitsubishi Lanсer — 2013 – 2018
  9. Huyndai i30 — 2014 – 2018
  10. Chevrolet Cruze — 2013 – 2019
  11. Toyota Corolla — 2015 – 2017
  12. Volkswagen Jetta — 2014 – 2017
  13. Subaru Impreza — 2013 – 2016
  14. Honda Civic — 2011 – 2014
  15. Mazda 3 — 2011 – 2015
  16. Toyota Auris — 2011 – 2015
  17. Volkswagen Golf — 2012 – 2017
  18. Nissan Leaf — 2013 – 2016

Клас D

  1. Chevrolet Epica — 2014 – 2019 
  2. Kia Magentis — 2014 – 2019 
  3. Peugeot 407 — 2014 – 2018
  4. Ford Mondeo — 2014 – 2018
  5. Citroen C5 — 2015 – 2021
  6. Volkswagen Passat — 2014 – 208
  7. Toyota Avensis — 2014 – 2017
  8. Subaru Iegacy — 2018 – 2018
  9. Mazda 6 — 2014 – 2017
  10. Opel Insignia — 2017 – 2020
  11. Toyota Camry — 2014 – 2018
  12. Nissan Teana — 2014 – 2018
  13. Honda Accord — 2014 – 2017
  14. Audi A4 — 2014 – 2017
  15. BMW 3 — 2014 – 2018
  16. Mercedes C — 2014 – 2017
  17. Volvo S60 — 2014 – 2017
  18. Audi A5 — до 2014
  19. Lexus IS — до 2014

авто Ford ціни автомобіль Volkswagen Renault Honda Nissan Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
