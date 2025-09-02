Кращі вживані авто за 10 000–15 000 доларів в Україні у 2025 році

Які вживані авто можна купити в Україні за 10 000–15 000 доларів
Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:45
Toyota Aygo Фото: exchangeandmart.co.uk
При виборі вживаного автомобіля з бюджетом 10 000 – 15 000 доларів в Україні можна розраховувати на значно вищу якість, надійність та кращу комплектацію, ніж у нижчому ціновому сегменті. Це відкриває ширші можливості для вибору та дозволяє зосередитися на конкретних перевагах, які відповідатимуть потребам водіям.
Про це написав car4you.
Реклама
Читайте також:
Критерії вибору
- Надійність. У цьому ціновому діапазоні можна знайти автомобілі з перевіреною репутацією, які не вимагатимуть постійних та дорогих ремонтів.
- Історія обслуговування. Вона дасть уявлення про те, наскільки ретельно власник доглядав за авто.
- Рік випуску. За ці гроші можна придбати моделі, які значно молодші та, відповідно, мають менший пробіг.
- Комплектація. З таким бюджетом можна шукати авто з розширеними опціями: системи безпеки, додаткові функції комфорту (підігрів сидінь, клімат-контроль тощо), мультимедійні системи.
Також читайте:
Реклама
Дешеві моделі вживаних авто, які краще не купувати
Чому механік не радить купувати кросовери з пробігом
Реклама
Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році
Вживані автомобілі до 15 000 доларів
Клас А
- Hyundai i10 — 2017 – 2021
- Toyota Aygo — 2017 – 2021
- Kia Picanto — 2015 – 2020
- Ford Capri — 2017 – 2020
- Fiat 500 — 2017 – 2020
Клас В
- Renault Logan — 2017 – 2020
- Renault Clio — 2017 – 2020
- Skoda Fabia — 2017 – 2020
- Chevrolet Aveo — 2017 – 2016
- Peugeot 208 — 2017 – 2020
- Nissan Micra — 2015 – 2020
- Volkswagen Polo — 2016 – 2020
- Ford Fiesta — 2017 – 2020
- Opel Corsa — 2016 – 2019
- Skoda Rapid — 2015 – 2019
- Suzuki Swift — 2016 – 2019
- Honda Jazz — 2018 – 2019
- Huyndai i20 — 2015 – 2019
- Mazda 2 — 2014 – 2018
- Citroen C3 — 2014 – 2018
- Kia Rio — 2016 – 2019
- Huyndai Solaris — 2015 – 2019
- Toyota Yaris — 2015 – 2019
- Mercedes A-class — 2013 – 2017
- Audi A1 — 2013 – 2015
Клас С
- Kia Ceed — 2015 – 2019
- Huyndai Elantra — 2013 – 2018
- Renault Megan — 2013 – 2018
- Kia Cerato — 2013 – 2016
- Ford Focus — 2015 – 2019
- Skoda Oсtavia — 2015 – 2018
- Peugeot 308 — 2013 – 2018
- Mitsubishi Lanсer — 2013 – 2018
- Huyndai i30 — 2014 – 2018
- Chevrolet Cruze — 2013 – 2019
- Toyota Corolla — 2015 – 2017
- Volkswagen Jetta — 2014 – 2017
- Subaru Impreza — 2013 – 2016
- Honda Civic — 2011 – 2014
- Mazda 3 — 2011 – 2015
- Toyota Auris — 2011 – 2015
- Volkswagen Golf — 2012 – 2017
- Nissan Leaf — 2013 – 2016
Клас D
- Chevrolet Epica — 2014 – 2019
- Kia Magentis — 2014 – 2019
- Peugeot 407 — 2014 – 2018
- Ford Mondeo — 2014 – 2018
- Citroen C5 — 2015 – 2021
- Volkswagen Passat — 2014 – 208
- Toyota Avensis — 2014 – 2017
- Subaru Iegacy — 2018 – 2018
- Mazda 6 — 2014 – 2017
- Opel Insignia — 2017 – 2020
- Toyota Camry — 2014 – 2018
- Nissan Teana — 2014 – 2018
- Honda Accord — 2014 – 2017
- Audi A4 — 2014 – 2017
- BMW 3 — 2014 – 2018
- Mercedes C — 2014 – 2017
- Volvo S60 — 2014 – 2017
- Audi A5 — до 2014
- Lexus IS — до 2014
Реклама
Читайте Новини.LIVE!