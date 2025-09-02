Лучшие б/у авто за 10 000-15 000 долларов в Украине в 2025 году

Какие б/у авто можно купить в Украине за 10 000-15 000 долларов
Дата публикации 2 сентября 2025 06:45
Toyota Aygo Фото: exchangeandmart.co.uk
При выборе подержанного автомобиля с бюджетом 10 000-15 000 долларов в Украине можно рассчитывать на значительно более высокое качество, надежность и лучшую комплектацию, чем в более низком ценовом сегменте. Это открывает широкие возможности для выбора и позволяет сосредоточиться на конкретных преимуществах, которые будут отвечать потребностям водителей.
Об этом написал car4you.
- Надежность. В этом ценовом диапазоне можно найти автомобили с проверенной репутацией, которые не потребуют постоянных и дорогих ремонтов.
- История обслуживания. Она даст представление о том, насколько тщательно владелец ухаживал за авто.
- Год выпуска. За эти деньги можно приобрести модели, которые значительно моложе и, соответственно, имеют меньший пробег.
- Комплектация. С таким бюджетом можно искать авто с расширенными опциями: системы безопасности, дополнительные функции комфорта (подогрев сидений, климат-контроль и т.д.), мультимедийные системы.
Подержанные автомобили до 15 000 долларов
Класс А
- Hyundai i10 — 2017 – 2021
- Toyota Aygo — 2017 – 2021
- Kia Picanto — 2015 – 2020
- Ford Capri — 2017 – 2020
- Fiat 500 — 2017 – 2020
Класс В
- Renault Logan — 2017 – 2020
- Renault Clio — 2017 – 2020
- Skoda Fabia — 2017 – 2020
- Chevrolet Aveo — 2017 – 2016
- Peugeot 208 — 2017 – 2020
- Nissan Micra — 2015 – 2020
- Volkswagen Polo — 2016 – 2020
- Ford Fiesta — 2017 – 2020
- Opel Corsa — 2016 – 2019
- Skoda Rapid — 2015 – 2019
- Suzuki Swift — 2016 – 2019
- Honda Jazz — 2018 – 2019
- Huyndai i20 — 2015 – 2019
- Mazda 2 — 2014 – 2018
- Citroen C3 — 2014 – 2018
- Kia Rio — 2016 – 2019
- Huyndai Solaris — 2015 – 2019
- Toyota Yaris — 2015 – 2019
- Mercedes A-class — 2013 – 2017
- Audi A1 — 2013 – 2015
Класс С
- Kia Ceed — 2015 – 2019
- Huyndai Elantra — 2013 – 2018
- Renault Megan — 2013 – 2018
- Kia Cerato — 2013 – 2016
- Ford Focus — 2015 – 2019
- Skoda Oсtavia — 2015 – 2018
- Peugeot 308 — 2013 – 2018
- Mitsubishi Lanсer — 2013 – 2018
- Huyndai i30 — 2014 – 2018
- Chevrolet Cruze — 2013 – 2019
- Toyota Corolla — 2015 – 2017
- Volkswagen Jetta — 2014 – 2017
- Subaru Impreza — 2013 – 2016
- Honda Civic — 2011 – 2014
- Mazda 3 — 2011 – 2015
- Toyota Auris — 2011 – 2015
- Volkswagen Golf — 2012 – 2017
- Nissan Leaf — 2013 – 2016
Класс D
- Chevrolet Epica — 2014 – 2019
- Kia Magentis — 2014 – 2019
- Peugeot 407 — 2014 – 2018
- Ford Mondeo — 2014 – 2018
- Citroen C5 — 2015 – 2021
- Volkswagen Passat — 2014 – 208
- Toyota Avensis — 2014 – 2017
- Subaru Iegacy — 2018 – 2018
- Mazda 6 — 2014 – 2017
- Opel Insignia — 2017 – 2020
- Toyota Camry — 2014 – 2018
- Nissan Teana — 2014 – 2018
- Honda Accord — 2014 – 2017
- Audi A4 — 2014 – 2017
- BMW 3 — 2014 – 2018
- Mercedes C — 2014 – 2017
- Volvo S60 — 2014 – 2017
- Audi A5 — до 2014
- Lexus IS — до 2014
