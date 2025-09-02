Видео
Главная Авто Какие б/у авто можно купить в Украине за 10 000-15 000 долларов

Какие б/у авто можно купить в Украине за 10 000-15 000 долларов

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:45
Лучшие б/у авто за 10 000-15 000 долларов в Украине в 2025 году
Toyota Aygo Фото: exchangeandmart.co.uk

При выборе подержанного автомобиля с бюджетом 10 000-15 000 долларов в Украине можно рассчитывать на значительно более высокое качество, надежность и лучшую комплектацию, чем в более низком ценовом сегменте. Это открывает широкие возможности для выбора и позволяет сосредоточиться на конкретных преимуществах, которые будут отвечать потребностям водителей.

Об этом написал car4you.

Критерии выбора

  • Надежность. В этом ценовом диапазоне можно найти автомобили с проверенной репутацией, которые не потребуют постоянных и дорогих ремонтов.
  • История обслуживания. Она даст представление о том, насколько тщательно владелец ухаживал за авто.
  • Год выпуска. За эти деньги можно приобрести модели, которые значительно моложе и, соответственно, имеют меньший пробег.
  • Комплектация. С таким бюджетом можно искать авто с расширенными опциями: системы безопасности, дополнительные функции комфорта (подогрев сидений, климат-контроль и т.д.), мультимедийные системы.

Подержанные автомобили до 15 000 долларов

Класс А

  1. Hyundai i10 — 2017 – 2021
  2. Toyota Aygo — 2017 – 2021
  3. Kia Picanto — 2015 – 2020
  4. Ford Capri — 2017 – 2020
  5. Fiat 500 — 2017 – 2020

Класс В

  1. Renault Logan — 2017 – 2020
  2. Renault Clio — 2017 – 2020
  3. Skoda Fabia — 2017 – 2020
  4. Chevrolet Aveo — 2017 – 2016
  5. Peugeot 208 — 2017 – 2020
  6. Nissan Micra  — 2015 – 2020
  7. Volkswagen Polo — 2016 – 2020
  8. Ford Fiesta — 2017 – 2020
  9. Opel Corsa — 2016 – 2019
  10. Skoda Rapid — 2015 – 2019
  11. Suzuki Swift — 2016 – 2019
  12. Honda Jazz — 2018 – 2019
  13. Huyndai i20 — 2015 – 2019
  14. Mazda 2 — 2014 – 2018
  15. Citroen C3 — 2014 – 2018
  16. Kia Rio — 2016 – 2019
  17. Huyndai Solaris — 2015 – 2019
  18. Toyota Yaris — 2015 – 2019
  19. Mercedes A-class — 2013 – 2017
  20. Audi A1 — 2013 – 2015

Класс С

  1. Kia Ceed — 2015 – 2019
  2. Huyndai  Elantra — 2013 – 2018
  3. Renault Megan — 2013 – 2018
  4. Kia Cerato — 2013 – 2016
  5. Ford Focus — 2015 – 2019
  6. Skoda Oсtavia — 2015 – 2018
  7. Peugeot 308 — 2013 – 2018
  8. Mitsubishi Lanсer — 2013 – 2018
  9. Huyndai i30 — 2014 – 2018
  10. Chevrolet Cruze — 2013 – 2019
  11. Toyota Corolla — 2015 – 2017
  12. Volkswagen Jetta — 2014 – 2017
  13. Subaru Impreza — 2013 – 2016
  14. Honda Civic — 2011 – 2014
  15. Mazda 3 — 2011 – 2015
  16. Toyota Auris — 2011 – 2015
  17. Volkswagen Golf — 2012 – 2017
  18. Nissan Leaf — 2013 – 2016

Класс D

  1. Chevrolet Epica — 2014 – 2019 
  2. Kia Magentis — 2014 – 2019 
  3. Peugeot 407 — 2014 – 2018
  4. Ford Mondeo — 2014 – 2018
  5. Citroen C5 — 2015 – 2021
  6. Volkswagen Passat — 2014 – 208
  7. Toyota Avensis — 2014 – 2017
  8. Subaru Iegacy — 2018 – 2018
  9. Mazda 6 — 2014 – 2017
  10. Opel Insignia — 2017 – 2020
  11. Toyota Camry — 2014 – 2018
  12. Nissan Teana — 2014 – 2018
  13. Honda Accord — 2014 – 2017
  14. Audi A4 — 2014 – 2017
  15. BMW 3 — 2014 – 2018
  16. Mercedes C — 2014 – 2017
  17. Volvo S60 — 2014 – 2017
  18. Audi A5 — до 2014
  19. Lexus IS — до 2014

авто Ford цены автомобиль Volkswagen Renault Honda Nissan Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
