Худшие дешевые авто с пробегом

Ремонт автомобиля. Фото: AutoTime

Эксперты собрали пять подержанных авто с украинского рынка, которые не стоит покупать даже по крайне выгодной цене. Некоторые из этих авто имеют репутацию проблемных из-за частых поломок, более дорогого обслуживания или конструктивных недостатков.

Об этом говорится на портале SUV News.

Реклама

Читайте также:

Худшие дешевые авто

1. Renault Laguna II (2001-2007)

Отмечается, что больше всего проблем у этих французских авто возникает с электроникой.

"Сбои в электросистемах, глюки бортового компьютера, проблемы с иммобилайзером — все это может превратить владение авто в настоящий квест. Добавьте к этому посредственное качество салонных материалов и слабое антикоррозийное покрытие", — говорится в сообщении.

2. Chevrolet Epica (2006-2011)

Этот седан часто соблазняет покупателей ценой и внешним видом. Однако технически это авто далеко не идеальное. Редкие запчасти, сложная конструкция двигателя и коробки передач, а также чувствительность к качеству топлива — все это делает эксплуатацию Epica затратной. А еще — слабая остаточная стоимость на вторичном рынке.

3. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Хотя это немецкое авто имеет репутацию качественного, именно поколение B6 часто подводит. Больше всего нареканий получили дизельные двигатели 2.0 TDI с системой насос-форсунок (Pumpe-Düse), которые имеют проблемы с головкой блока и маслопотреблением. Не меньше проблем возникает с DSG-коробкой: она дорогая в ремонте и не терпит пренебрежения к обслуживанию.

4. Peugeot 307 (2001-2008)

Модель удобная, просторная и на первый взгляд практичная. Но слабая подвеска, ненадежная электроника и частые сбои в работе автоматических коробок превращают эксплуатацию в настоящую головную боль. К тому же, ремонт французских авто иногда требует специфических знаний и дорогих деталей.

5. Chrysler Sebring (2001-2010)

Американский седан выглядит солидно и имеет большой салон. Но за привлекательной оболочкой — старые технологии, ненадежная автоматическая коробка и проблемные двигатели. Добавьте сюда сложность с поиском запчастей и низкий уровень сервиса в Украине — и станет понятно, почему даже низкая цена не является аргументом.

"При покупке подержанного автомобиля важно не только ориентироваться на стоимость, но и учитывать потенциальные расходы на ремонт и обслуживание. Некоторые модели могут показаться выгодными на первый взгляд, но впоследствии обернуться "кошельком". Перед покупкой обязательно изучайте отзывы владельцев, историю обслуживания конкретного экземпляра и технические особенности модели", — настаивают эксперты.

Напомним, ранее мы сообщали, что делать, когда электромобиль разрядился посреди дороги.

А также информировали, стоит ли купить подержанный кроссовер Suzuki Vitara и каковы его преимущества и недостатки.