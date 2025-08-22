Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Дешевые модели подержанных авто, которые лучше не покупать

Дешевые модели подержанных авто, которые лучше не покупать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 06:45
Худшие дешевые авто с пробегом
Ремонт автомобиля. Фото: AutoTime

Эксперты собрали пять подержанных авто с украинского рынка, которые не стоит покупать даже по крайне выгодной цене. Некоторые из этих авто имеют репутацию проблемных из-за частых поломок, более дорогого обслуживания или конструктивных недостатков.

Об этом говорится на портале SUV News.

Реклама
Читайте также:

Худшие дешевые авто

1. Renault Laguna II (2001-2007)

Отмечается, что больше всего проблем у этих французских авто возникает с электроникой.

"Сбои в электросистемах, глюки бортового компьютера, проблемы с иммобилайзером  все это может превратить владение авто в настоящий квест. Добавьте к этому посредственное качество салонных материалов и слабое антикоррозийное покрытие", — говорится в сообщении.

2. Chevrolet Epica (2006-2011)

Этот седан часто соблазняет покупателей ценой и внешним видом. Однако технически это авто далеко не идеальное. Редкие запчасти, сложная конструкция двигателя и коробки передач, а также чувствительность к качеству топлива — все это делает эксплуатацию Epica затратной. А еще — слабая остаточная стоимость на вторичном рынке.

3. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Хотя это немецкое авто имеет репутацию качественного, именно поколение B6 часто подводит. Больше всего нареканий получили дизельные двигатели 2.0 TDI с системой насос-форсунок (Pumpe-Düse), которые имеют проблемы с головкой блока и маслопотреблением. Не меньше проблем возникает с DSG-коробкой: она дорогая в ремонте и не терпит пренебрежения к обслуживанию.

4. Peugeot 307 (2001-2008)

Модель удобная, просторная и на первый взгляд практичная. Но слабая подвеска, ненадежная электроника и частые сбои в работе автоматических коробок превращают эксплуатацию в настоящую головную боль. К тому же, ремонт французских авто иногда требует специфических знаний и дорогих деталей.

5. Chrysler Sebring (2001-2010)

Американский седан выглядит солидно и имеет большой салон. Но за привлекательной оболочкой — старые технологии, ненадежная автоматическая коробка и проблемные двигатели. Добавьте сюда сложность с поиском запчастей и низкий уровень сервиса в Украине — и станет понятно, почему даже низкая цена не является аргументом.

"При покупке подержанного автомобиля важно не только ориентироваться на стоимость, но и учитывать потенциальные расходы на ремонт и обслуживание. Некоторые модели могут показаться выгодными на первый взгляд, но впоследствии обернуться "кошельком". Перед покупкой обязательно изучайте отзывы владельцев, историю обслуживания конкретного экземпляра и технические особенности модели", — настаивают эксперты.

Напомним, ранее мы сообщали, что делать, когда электромобиль разрядился посреди дороги.

А также информировали, стоит ли купить подержанный кроссовер Suzuki Vitara и каковы его преимущества и недостатки.

ремонт авто автомобиль подержанные авто покупка цена
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации