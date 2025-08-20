Розрядився електромобіль посеред дороги — як діяти

Дівчина заряджає електромобіль. Ілюстративне фото: Freepik

Електромобілі стають дедалі популярнішими завдяки тиші, плавному розгону та економії на пальному. Однак дедалі частіше постає питання перед водіями, що робити, якщо під час поїздки "батарея на нулі", а найближча зарядка ще надто далеко.

Електромобіль розрядився посеред дороги — як діяти

Як відомо, коли електромобіль розряджається, то про це приходить сповіщення водію за допомогою спеціальних значків та написів на екрані. Наприклад, висвічується напис Low і відображається запас ходу, що залишився.

Наступний етап — перехід у режим економії. Обмеження залежать від моделі електромобіля, але найчастіше встановлюється ліміт швидкості — до 50 км/год.

Коли заряд батареї досягне 0%, електрокар не зупиниться, а зможе їхати приблизно 8 кілометрів. Після цього на дисплеї з’явиться, що електромобіль вимикається. І навіть після цього оповіщення різкої зупинки не станеться. Водієві дається 30 секунд, щоб від'їхати до узбіччя та безпечно припаркуватися. Після закінчення цього часу автомобіль перейде в режим паркінгу, а щоб продовжити поїздку, необхідно підзарядити батарею мінімум до 20%.

Чи варто штовхати електромобіль, якщо він розрядився

Штовхати електромобіль після того, як він розрядився — малоефективно і в більшості випадків небезпечно. Сучасні електромобілі важать значно більше, ніж їхні бензинові аналоги через масивні батареї. Штовхати таку машину, особливо на проїжджій частині, вкрай ризиковано. Це може призвести до травм або навіть дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Запас ходу до найближчої зарядки рідко становить лише кілька десятків метрів, тому штовхання на довгі дистанції є практично неможливим. При повній розрядці акумулятора електромобілі часто переводять свої системи в режим повного знеструмлення.

Отже, штовхати електромобіль на тривалі дистанції не рекомендується.

Чи можна буксирувати електромобіль

Більшість електромобілів мають систему прямого приводу від двигуна до коліс, що робить буксирування з обертанням коліс потенційно небезпечним для трансмісії та двигуна. Це може призвести до їхнього пошкодження.

Найкращий і найбезпечніший спосіб буксирування для електромобілів — це використовувати евакуатор із платформою, щоб автомобіль не торкався землі колесами.

Якщо все ж таки доводиться буксирувати на тросі — варто переконатися, що ви знаєте точні інструкції від виробника вашого авто.

Варто пам'ятати, що буксирування на тросі — це ризикований варіант, який може призвести до пошкодження електромобіля.

Виклик евакуатора — це найбезпечніший спосіб вирішення проблеми з розрядженим електромобілем. Евакуатори із платформою повністю підіймають автомобіль з землі, що унеможливлює пошкодження двигуна, трансмісії або інших систем під час транспортування.

Чи варто просити підтримку у виробника

Практично кожен розробник електрокарів пропонує покупцям набір додаткових послуг, який включає ще й допомогу водієві, який застряг на дорозі з порожньою батареєю:

BMW — у компанії відкриті сервісні центри практично у всіх великих містах. Учасники сервісної програми можуть просто зателефонувати й домовитися про транспортування електрокара до заправної станції. Або ж викликати спеціальний автомобіль, який заповнить заряд АКБ прямо на дорозі.

KIA — термін гарантії на АКБ становить 7 років. Корейці додали в пакет послуг і транспортування електрокара до найближчої заправної станції.

Volkswagen — компанія дає дворічну гарантію. До закінчення цього терміну водій може зв’язатися з виробником і замовити евакуатор, який відвезе машину до заправки або доставить її прямо до будинку автовласника.

Mercedes — компанія дає водіям дуже цікава пропозиція. Якщо автовласник користується тільки послугами фірмового сервісу, то він отримує унікальну можливість використовувати поновлювану гарантію терміном до 30 років.

Opel — пропонує водіям платний виклик автомобіля з переносною заправною станцією.

Звернутися до розробника — найпростіший варіант, хоча можна зателефонувати й в спеціальні служби, які привезуть мобільну заправку прямо до електрокара.

