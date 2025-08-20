Типовий тест ПДР: за якою траєкторією дозволений рух

Як заїхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою з траєкторій водій червоного автомобіля може виїхати на дорогу з трьома смугами?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

На ділянці встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.3 "Дорога для автомобілів", але вони не впливають на розвʼязання цієї задачі.

Важливіше, що дорога, на яку виїжджає легковик, має три смуги для руху в одному напрямку. На крайній правій смузі біля перехрещуваної дороги зупинилася зламана вантажівка.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Отже, водій червоного автомобіля має право обʼїхати зламану вантажівку по середній смузі, а потім знову перестроїтися в праву.

Правильна відповідь

№2

