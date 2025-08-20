Типовой тест ПДД: по какой траектории разрешено движение

Тест ПДД — по какой траектории разрешено движение
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель красного автомобиля может выехать на дорогу с тремя полосами?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- По любой траектории.
Разбор задачи
На участке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 5.3 "Дорога для автомобилей", но они не влияют на решение этой задачи.
Важнее, что дорога, на которую выезжает легковушка, имеет три полосы для движения в одном направлении. На крайней правой полосе возле перекрещиваемой дороги остановился сломанный грузовик.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
Следовательно, водитель красного автомобиля имеет право объехать сломанный грузовик по средней полосе, а затем снова перестроиться в правую.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!