Типовой тест ПДД: по какой траектории разрешено движение

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель красного автомобиля может выехать на дорогу с тремя полосами?

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По любой траектории.

Разбор задачи

На участке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 5.3 "Дорога для автомобилей", но они не влияют на решение этой задачи.

Важнее, что дорога, на которую выезжает легковушка, имеет три полосы для движения в одном направлении. На крайней правой полосе возле перекрещиваемой дороги остановился сломанный грузовик.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Следовательно, водитель красного автомобиля имеет право объехать сломанный грузовик по средней полосе, а затем снова перестроиться в правую.

Правильный ответ

№2

