Интересный тест ПДД: кто имеет приоритет в круге

Кто первый? Рисунок: Autokult

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей имеет преимущество на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Autokult.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля движется по правой полосе, а водитель красной машины намерен выехать с круга с левой полосы.

Водитель красного автомобиля имеет полное право выезжать с круга с левой полосы, но многие считают, что в таком случае его должны пропускать водители, которые движутся справа. Из-за этого на круговых перекрестках довольно часто случаются ДТП.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

В изображенной ситуации водитель красного авто будет мешать водителю желтой машины, который движется справа.

Более того, выполняя маневр, красный автомобиль осуществляет перестроение в другую полосу, поэтому должен уступить желтому авто еще и по этой причине.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№2

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