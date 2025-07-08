Интересный тест ПДД: кто имеет приоритет в круге

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто в приоритете
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей имеет преимущество на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Autokult.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля движется по правой полосе, а водитель красной машины намерен выехать с круга с левой полосы.
Водитель красного автомобиля имеет полное право выезжать с круга с левой полосы, но многие считают, что в таком случае его должны пропускать водители, которые движутся справа. Из-за этого на круговых перекрестках довольно часто случаются ДТП.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
В изображенной ситуации водитель красного авто будет мешать водителю желтой машины, который движется справа.
Более того, выполняя маневр, красный автомобиль осуществляет перестроение в другую полосу, поэтому должен уступить желтому авто еще и по этой причине.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Правильный ответ
№2
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