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Тест ПДД — кто из водителей должен уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 20:40
Тест ПДД: кто из водителей проедет первым
Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

Водитель синего автомобиля выезжает с территории магазина. В то же время через этот выезд задним ходом движется водитель белой машины.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Водителю белого автомобиля не запрещается двигаться задним ходом по изображенному участку, ведь прилегающая территория не является перекрестком.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

При этом водитель белого автомобиля имеет преимущество перед коллегой на синем авто.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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