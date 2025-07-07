Тест ПДР: хто з водіїв проїде першим

Тест ПДР — хто з водіїв має поступитися дорогою
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля виїжджає з території магазину. Водночас через цей виїзд заднім ходом рухається водій білої машини.
Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Водію білого автомобіля не забороняється рухатися заднім ходом зображеною ділянкою, адже прилегла територія не є перехрестям.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
При цьому водій білого автомобіля має перевагу перед колегою на синьому авто.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Правильна відповідь
№1
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