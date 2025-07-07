Тест ПДР: хто з водіїв проїде першим

Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля виїжджає з території магазину. Водночас через цей виїзд заднім ходом рухається водій білої машини.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Водію білого автомобіля не забороняється рухатися заднім ходом зображеною ділянкою, адже прилегла територія не є перехрестям.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

При цьому водій білого автомобіля має перевагу перед колегою на синьому авто.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Правильна відповідь

№1

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