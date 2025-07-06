Цікавий тест ПДР на перехресті: за якою траєкторією дозволений рух

Як проїхати? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою з траєкторій дозволено проїхати водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями 2 та 3. За траєкторіями 1 та 4. За траєкторією 3. За траєкторіями 1, 2 та 3. Дозволені всі траєкторіями дозволено. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водієві білого авто запропоновані варіанти для подальшого руху: розворот (1), поворот ліворуч (2), прямо (3) та поворот праворуч (4).

У зображеній ситуації знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч. Але дозволяє рухатися прямо, ліворуч та розвернутися.

Втім, розвернутися та повернути ліворуч водій також не може, адже перебуває у правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

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