Цікавий тест ПДР на перехресті: за якою траєкторією дозволений рух

Цікавий тест ПДР — за якою траєкторією дозволений рух
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою з траєкторій дозволено проїхати водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За траєкторіями 2 та 3.
- За траєкторіями 1 та 4.
- За траєкторією 3.
- За траєкторіями 1, 2 та 3.
- Дозволені всі траєкторіями дозволено.
- За всіма траєкторіями заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водієві білого авто запропоновані варіанти для подальшого руху: розворот (1), поворот ліворуч (2), прямо (3) та поворот праворуч (4).
У зображеній ситуації знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч. Але дозволяє рухатися прямо, ліворуч та розвернутися.
Втім, розвернутися та повернути ліворуч водій також не може, адже перебуває у правій смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь
№3
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