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Главная Авто Интересный тест ПДД — по какой траектории разрешено движение

Интересный тест ПДД — по какой траектории разрешено движение

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 11:15
Интересный тест ПДД на перекрестке: по какой траектории разрешено движение
Как проехать? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий разрешено проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. По траекториям 2 и 3.
  2. По траекториям 1 и 4.
  3. По траектории 3.
  4. По траекториям 1, 2 и 3.
  5. Разрешены все траектории.
  6. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений рух?

На перекрестке водителю белого авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (1), поворот налево (2), прямо (3) и поворот направо (4).

В изображенной ситуации знак 4.5 "Движение прямо и налево" запрещает проезд направо. Но позволяет двигаться прямо, налево и развернуться.

Впрочем, развернуться и повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест водитель
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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