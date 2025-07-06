Интересный тест ПДД на перекрестке: по какой траектории разрешено движение

Интересный тест ПДД — по какой траектории разрешено движение
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий разрешено проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По траекториям 2 и 3.
- По траекториям 1 и 4.
- По траектории 3.
- По траекториям 1, 2 и 3.
- Разрешены все траектории.
- По всем траекториям запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водителю белого авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (1), поворот налево (2), прямо (3) и поворот направо (4).
В изображенной ситуации знак 4.5 "Движение прямо и налево" запрещает проезд направо. Но позволяет двигаться прямо, налево и развернуться.
Впрочем, развернуться и повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ
№3
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