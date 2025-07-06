Интересный тест ПДД на перекрестке: по какой траектории разрешено движение

Как проехать? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий разрешено проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

По траекториям 2 и 3. По траекториям 1 и 4. По траектории 3. По траекториям 1, 2 и 3. Разрешены все траектории. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водителю белого авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (1), поворот налево (2), прямо (3) и поворот направо (4).

В изображенной ситуации знак 4.5 "Движение прямо и налево" запрещает проезд направо. Но позволяет двигаться прямо, налево и развернуться.

Впрочем, развернуться и повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: