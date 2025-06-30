Интересный тест ПДД: что запрещает водителю повернуть направо

Разрешен ли поворот? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Разрешается ли водителю белого автомобиля поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается при условии, что водитель там живет. Разрешается при условии, что водитель там работает. Разрешается при условиях, указанных в ответах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

На перекрестке красный автомобиль сломался и остановился на правой полосе с включенными аварийными сигналами, а водитель белой машины поворачивает направо с левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Но водитель белого автомобиля не виноват, что правая полоса занята сломанным красным авто.

Поэтому для подобных ситуаций есть пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. В случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения, следует обратиться за помощью к другим лицам".

То есть в изображенной ситуации водитель белого автомобиля имеет право повернуть направо с левой полосы.

Может ли еще что-то помешать водителю выполнить маневр? Знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.5 "Дорога с односторонним движением" однозначно не могут. А последний знак внизу — это 5.32.1 "Тупик". Он применяется для обозначения дороги, которая не имеет сквозного проезда, и поворот направо не запрещает.

Правильный ответ

№1

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