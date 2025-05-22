Тест ПДД на перекрестке: кто имеет преимущество в движении

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На дороге с односторонним движением водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель синей машины намерен повернуть направо.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Несмотря на одностороннее движение, для поворота направо, когда конфигурация дороги предусматривает перемещение машин в разных направлениях, водитель синего автомобиля должен был перестроиться в правую полосу. Сейчас он обязан уступить водителю красного авто.

Правильный ответ

№2

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