Тест ПДД: кто продолжит движение по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто продолжит движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто имеет право продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Велосипедист и водитель трамвая.
- Велосипедист и водитель красного автомобиля.
- Водитель трамвая.
- Велосипедист.
- Движение разрешается всем водителям.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай проезжает прямо, а велосипедист и водитель красного автомобиля поворачивают направо.
Перекресток оборудован светофорами и дорожными знаками приоритета, но движение происходит по сигналам регулировщика.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Траектории движения всех трех транспортных средств не пересекаются, но это не означает, что все они имеют право на проезд.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Правая рука (регулировщика) вытянута вперед: с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено..."
Таким образом, водителю трамвая и велосипедисту придется ждать другого сигнала регулировщика. А водитель красного автомобиля может спокойно поворачивать направо.
Правильный ответ
№1
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