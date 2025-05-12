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Тест ПДД с регулировщиком — кто продолжит движение

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Дата публикации 12 мая 2025 20:40
Тест ПДД: кто продолжит движение по сигналу регулировщика
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто имеет право продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Велосипедист и водитель трамвая.
  3. Велосипедист и водитель красного автомобиля.
  4. Водитель трамвая.
  5. Велосипедист.
  6. Движение разрешается всем водителям.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має право проїхати за сигналом регулювальника?

На перекрестке трамвай проезжает прямо, а велосипедист и водитель красного автомобиля поворачивают направо.

Перекресток оборудован светофорами и дорожными знаками приоритета, но движение происходит по сигналам регулировщика.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Траектории движения всех трех транспортных средств не пересекаются, но это не означает, что все они имеют право на проезд.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Правая рука (регулировщика) вытянута вперед: с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено..."

Таким образом, водителю трамвая и велосипедисту придется ждать другого сигнала регулировщика. А водитель красного автомобиля может спокойно поворачивать направо.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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