Тест ПДР: хто продовжить рух за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто продовжить рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто має право продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Велосипедист та водій трамвая.
- Велосипедист та водій червоного автомобіля.
- Водій трамвая.
- Велосипедист.
- Рух дозволяється усім водіям.
Розбір задачі
На перехресті трамвай проїжджає прямо, а велосипедист та водій червоного автомобіля повертають праворуч.
Перехрестя обладнане світлофорами та дорожніми знаками пріоритету, але рух відбувається за сигналами регулювальника.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".
Траєкторії руху усіх трьох транспортних засобів не перетинаються, але це не означає, що всі вони мають право на проїзд.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Права рука (регулювальника) витягнута вперед: з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено…"
Таким чином, водію трамвая та велосипедисту доведеться чекати на інший сигнал регулювальника. А водій червоного автомобіля може спокійно повертати праворуч.
Правильна відповідь
№1
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