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Головна Авто Тест ПДР з регулювальником — хто продовжить рух

Тест ПДР з регулювальником — хто продовжить рух

Ua en ru
Дата публікації: 12 травня 2025 20:40
Тест ПДР: хто продовжить рух за сигналом регулювальника
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто має право продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Велосипедист та водій трамвая.
  3. Велосипедист та водій червоного автомобіля.
  4. Водій трамвая.
  5. Велосипедист.
  6. Рух дозволяється усім водіям.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має право проїхати за сигналом регулювальника?

На перехресті трамвай проїжджає прямо, а велосипедист та водій червоного автомобіля повертають праворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами та дорожніми знаками пріоритету, але рух відбувається за сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Траєкторії руху усіх трьох транспортних засобів не перетинаються, але це не означає, що всі вони мають право на проїзд.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука (регулювальника) витягнута вперед: з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено…"

Таким чином, водію трамвая та велосипедисту доведеться чекати на інший сигнал регулювальника. А водій червоного автомобіля може спокійно повертати праворуч.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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