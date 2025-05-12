Тест ПДР: хто продовжить рух за сигналом регулювальника

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто має право продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Велосипедист та водій трамвая. Велосипедист та водій червоного автомобіля. Водій трамвая. Велосипедист. Рух дозволяється усім водіям.

Розбір задачі

На перехресті трамвай проїжджає прямо, а велосипедист та водій червоного автомобіля повертають праворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами та дорожніми знаками пріоритету, але рух відбувається за сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Траєкторії руху усіх трьох транспортних засобів не перетинаються, але це не означає, що всі вони мають право на проїзд.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука (регулювальника) витягнута вперед: з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено…"

Таким чином, водію трамвая та велосипедисту доведеться чекати на інший сигнал регулювальника. А водій червоного автомобіля може спокійно повертати праворуч.

Правильна відповідь

№1

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