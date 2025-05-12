Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля
- Водитель зеленого автомобиля.
- По договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленой машины проезжает прямо.
Здесь установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно знакам, преимущество имеет водитель белого автомобиля.
Но на перекрестке работают светофоры и подают зеленый сигнал обоим водителям, что позволяет им двигаться во всех направлениях.
Читаем пункт 16.1 ПДД:
"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".
Таким образом водители разъедутся по пункту 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Водитель зеленого авто движется во встречном направлении к водителю белой машины, которая поворачивает налево. Следовательно, последним покинет перекресток именно белое авто.
Правильный ответ
№1
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