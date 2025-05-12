Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля Водитель зеленого автомобиля. По договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленой машины проезжает прямо.

Здесь установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно знакам, преимущество имеет водитель белого автомобиля.

Но на перекрестке работают светофоры и подают зеленый сигнал обоим водителям, что позволяет им двигаться во всех направлениях.

Читаем пункт 16.1 ПДД:

"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".

Таким образом водители разъедутся по пункту 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Водитель зеленого авто движется во встречном направлении к водителю белой машины, которая поворачивает налево. Следовательно, последним покинет перекресток именно белое авто.

Правильный ответ

№1

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