Тест ПДР: хто проїде перехрестя останнім

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя другим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля Водій зеленого автомобіля. За домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленої машини проїжджає прямо.

Тут встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно зі знаками, перевагу має водій білого автомобіля.

Але на перехресті працюють світлофори та подають зелений сигнал обом водіям, що дозволяє їм рухатися в усіх напрямках.

Читаємо пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Таким чином водії розʼїдуться за пунктом 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Водій зеленого авто рухається у зустрічному напрямку до водія білої машини, яка повертає ліворуч. Отже, останнім залишить перехрестя саме біле авто.

Правильна відповідь

№1

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