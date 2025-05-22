Тест ПДР на перехресті: хто має перевагу в русі

Тест ПДР — хто має перевагу в русі
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На дорозі з одностороннім рухом водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій синьої машини має намір повернути праворуч.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Попри односторонній рух, для повороту праворуч, коли конфігурація дороги передбачає переміщення машин у різних напрямках, водій синього автомобіля мав перестроїтися в праву смугу. Наразі він зобовʼязаний поступитися водієві червоного авто.
Правильна відповідь
№2
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