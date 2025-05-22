Тест ПДР на перехресті: хто має перевагу в русі

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На дорозі з одностороннім рухом водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій синьої машини має намір повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Попри односторонній рух, для повороту праворуч, коли конфігурація дороги передбачає переміщення машин у різних напрямках, водій синього автомобіля мав перестроїтися в праву смугу. Наразі він зобовʼязаний поступитися водієві червоного авто.

Правильна відповідь

№2

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