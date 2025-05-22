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Тест ПДД для умных водителей — куда можно ехать

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Дата публикации 22 мая 2025 20:40
Тест ПДД для опытных водителей: куда можно ехать
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. По каким направлениям может двигаться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направления А и В.
  3. Все направления, кроме А.
  4. Направления А и Б.
  5. Все направления, кроме Г.
  6. Все направления, кроме В.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якими напрямками дозволений проїзд?

Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения: направо (А), налево (Б), разворот (В) и налево (Г).

Перед перекрестком установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.4 "Движение прямо и направо". Первый знак никак не влияет на решение задачи, ведь вопрос не в порядке разъезда транспортных средств на перекрестке.

Поможет знак 4.4, который разрешает движение только в двух направлениях — прямо или направо. Действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. То есть на первом перекрестке налево повернуть нельзя, а на втором — поворот налево и разворот разрешаются.

Таким образом водитель красной машины может ехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (направление Г).

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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