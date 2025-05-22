Тест ПДД для опытных водителей: куда можно ехать

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. По каким направлениям может двигаться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Направление А. Направления А и В. Все направления, кроме А. Направления А и Б. Все направления, кроме Г. Все направления, кроме В.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения: направо (А), налево (Б), разворот (В) и налево (Г).

Перед перекрестком установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.4 "Движение прямо и направо". Первый знак никак не влияет на решение задачи, ведь вопрос не в порядке разъезда транспортных средств на перекрестке.

Поможет знак 4.4, который разрешает движение только в двух направлениях — прямо или направо. Действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. То есть на первом перекрестке налево повернуть нельзя, а на втором — поворот налево и разворот разрешаются.

Таким образом водитель красной машины может ехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (направление Г).

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: