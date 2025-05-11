Тест ПДД: кто проедет последним нерегулируемый перекресток

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Грузовик, автобус, автомобиль. Грузовик, автомобиль, автобус. Автомобиль, автобус, грузовик. Автомобиль, грузовик, автобус. Автобус, грузовик, автомобиль. Автобус, автомобиль, грузовик.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (необорудованном светофорами) водитель зеленой легковой машины поворачивает налево, а водители грузовика и автобуса проезжают прямо.

Водитель легковушки видит перед собой знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно знакам автомобиль находится на второстепенной дороге, а значит, проедет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Так как водители грузовика и автобуса находятся на равнозначных главных дорогах, то первым проедет транспортное средство, которое приближается к другому с правой стороны. Это — грузовой автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

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