Тест ПДД: кто проедет последним нерегулируемый перекресток

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Грузовик, автобус, автомобиль.
- Грузовик, автомобиль, автобус.
- Автомобиль, автобус, грузовик.
- Автомобиль, грузовик, автобус.
- Автобус, грузовик, автомобиль.
- Автобус, автомобиль, грузовик.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке (необорудованном светофорами) водитель зеленой легковой машины поворачивает налево, а водители грузовика и автобуса проезжают прямо.
Водитель легковушки видит перед собой знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно знакам автомобиль находится на второстепенной дороге, а значит, проедет перекресток последним.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Так как водители грузовика и автобуса находятся на равнозначных главных дорогах, то первым проедет транспортное средство, которое приближается к другому с правой стороны. Это — грузовой автомобиль.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
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