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Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним

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Дата публикации 11 мая 2025 11:15
Тест ПДД: кто проедет последним нерегулируемый перекресток
Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Грузовик, автобус, автомобиль.
  2. Грузовик, автомобиль, автобус.
  3. Автомобиль, автобус, грузовик.
  4. Автомобиль, грузовик, автобус.
  5. Автобус, грузовик, автомобиль.
  6. Автобус, автомобиль, грузовик.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде останнім нерегульоване перехрестя?

На нерегулируемом перекрестке (необорудованном светофорами) водитель зеленой легковой машины поворачивает налево, а водители грузовика и автобуса проезжают прямо.

Водитель легковушки видит перед собой знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно знакам автомобиль находится на второстепенной дороге, а значит, проедет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Так как водители грузовика и автобуса находятся на равнозначных главных дорогах, то первым проедет транспортное средство, которое приближается к другому с правой стороны. Это — грузовой автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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