Тест ПДР: хто проїде останнім нерегульоване перехрестя?

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (необладнаним світлофорам) водій зеленої легкової машини провертає ліворуч, а водії вантажівки та автобуса проїжджають прямо.

Водій легковика бачить перед собою знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно зі знаками автомобіль знаходиться на другорядній дорозі, а отже, проїде перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Позаяк водії вантажівки та автобуса знаходяться на рівнозначних головних дорогах, то першим проїде транспортний засіб, який наближається до іншого з правого боку. Це — вантажний автомобіль.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

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