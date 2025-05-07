Тест з ПДР на круговому перехресті: хто поступиться

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водії жовтого та червоного автомобілів.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого авто має намір заїхати на кругове перехрестя. А водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу.

Перед водієм зеленої машини встановлено одразу три дорожні знаки: 2.1 "Дати дорогу", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 4.10 "Круговий рух".

Таким чином, водій зеленого авто знаходиться на другорядній дорозі, тому має пропустити автомобілі, які рухаються головною по колу.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Насправді навіть без знаків 2.1 та 7.8 водій зеленого автомобіля мав дати дорогу, адже, за відносно новими правилами, коло вважається головною дорогою.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№1

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