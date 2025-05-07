Тест по ПДД на круговом перекрестке: кто уступит

Тестирование по ПДД — кто уступит на круговом перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водители желтого и красного автомобилей.
Разбор задачи
На перекрестке водитель зеленого авто намерен заехать на круговой перекресток. А водители желтого и красного автомобилей уже движутся по кругу.
Перед водителем зеленой машины установлено сразу три дорожных знака: 2.1 "Уступить дорогу", 7.8 "Направление главной дороги" и 4.10 "Круговое движение".
Таким образом, водитель зеленого авто находится на второстепенной дороге, поэтому должен пропустить автомобили, которые движутся по главной по кругу.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
На самом деле даже без знаков 2.1 и 7.8 водитель зеленого автомобиля должен был уступить дорогу ведь по относительно новым правилам, круг считается главной дорогой.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, обозначенное дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Правильный ответ
№1
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