Тест ПДР для досвідчених водіїв: куди можна їхати

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. За якими напрямками може рухатися водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Напрямок А. Напрямки А та В. Усі напрямки, окрім А. Напрямки А та Б. Усі напрямки, окрім Г. Усі напрямки, окрім В.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти для подальшого руху: праворуч (А), ліворуч (Б), розворот (В) та ліворуч (Г).

Перед перехрестям встановлено знаки 2.1 "Дати дорогу" та 4.4 "Рух прямо та праворуч". Перший знак жодним чином не впливає на розвʼязання задачі, адже питання не у порядку розʼїзду транспортних засобів на перехресті.

Допоможе знак 4.4, який дозволяє рух лише у двох напрямках — прямо або праворуч. Дія цього знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна, а на другому — поворот ліворуч та розворот дозволяються.

Таким чином водій червоної машини може їхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч на першому перехресті (напрямок Г).

Правильна відповідь

№5

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