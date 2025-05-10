Тест ПДР з перешкодою: хто кого має пропустити

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух по гірських дорогах та на крутих спусках. Хто з водіїв має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водії легкового автомобіля.

Розбір задачі

Великою помилкою буде розвʼязати цю задачу за допомогою пункту 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Адже, згідно з цим правилом, поступитися має зелене авто. Але річ у тім, що перед водієм легковика встановлений знак 1.6 "Крутий підйом", що говорить про те, що водій вантажівки, своєю чергою рухається на спуск.

Тому читаємо пункт 28.1 ПДР:

"На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору".

Отже, поступитися має водій вантажного автомобіля.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: