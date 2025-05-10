Тест ПДД с препятствием: кто кого должен пропустить

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по горным дорогам и на крутых спусках. Кто из водителей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водители легкового автомобиля.

Разбор задачи

Большой ошибкой будет решить эту задачу с помощью пункта 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Ведь, согласно этому правилу, уступить должно зеленое авто. Но дело в том, что перед водителем легковушки установлен знак 1.6 "Крутой подъем", а это говорит, что водитель грузовика, в свою очередь движется на спуск.

Поэтому читаем пункт 28.1 ПДД:

"На горных дорогах и крутых спусках, где встречный разъезд затруднен, водитель транспортного средства, движущегося на спуск, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся вверх".

Следовательно, уступить дорогу должен водитель грузового автомобиля.

Правильный ответ

№1

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