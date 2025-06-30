Цікавий тест ПДР: що забороняє водію повернути праворуч

Чи дозволений поворот? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водію білого автомобіля поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови, що водій там мешкає. Дозволяється за умови що водій там працює. Дозволяється за умов, зазначених у відповідях 2 та 3. Забороняється.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль зламався та зупинився на правій смузі з увімкненими аварійними сигналами, а водій білої машини повертає праворуч з лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Але водій білого автомобіля не винуватий, що права смуга зайнята зламаним червоним авто.

Тому для подібних ситуацій є пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб".

Тобто у зображеній ситуації водій білого автомобіля має право повернути праворуч з лівої смуги.

Чи може ще щось завади водієві виконати маневр? Знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" однозначно не можуть. А останній знак унизу — це 5.32.1 "Тупик". Він застосовується для позначення дороги, яка не має наскрізного проїзду, й поворот праворуч не забороняє.

Правильна відповідь

№1

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