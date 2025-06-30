Коварный тест ПДД: можно ли опередить грузовик

Разрешен ли маневр? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. Разрешено ли водителю синего автомобиля выполнить опережение грузовика по правой полосе в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено. Разрешено, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля намерен опередить грузовик. На участке установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". К тому же согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Но водитель синей машины не выполняет обгон. Его маневр — опережение, так как не связан с выездом на полосу встречного движения.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Также участок дороги обозначен знаками 5.20.1 "Начало дополнительной полосы движения" и 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".

Запрета на опережение на этом участке нет. Перед перекрестком не установлены знаки 5.16 или 5.18, также отсутствует разметка 1.18, которые определяют направление движения по полосам. Поэтому водитель синего авто ничего не нарушает, когда опережает грузовик в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№1

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