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Тест ПДД с регулировщиком — кто может продолжать движение

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Дата публикации 23 мая 2025 20:40
Тест ПДД: кто может продолжать движение по сигналу регулировщика
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель, какого авто может продолжать движение по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водители желтого и зеленого автомобилей.
  3. Водитель красного автомобиля.
  4. Водитель синего автомобиля.
  5. Водители синего и зеленого автомобилей.
  6. Водители всех автомобилей, кроме красного.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перекрестке водители желтого и красного автомобилей поворачивают налево, водитель зеленого — направо, а водитель синей машины проезжает прямо. Порядок движения на участке определяется сигналами регулировщика, который стоит с вытянутыми руками в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом водителям желтого и зеленого автомобилей движение запрещается в любом направлении. Водителям красной и синей машин можно прямо и направо. Но красное авто поворачивает налево, поэтому должно ждать другого сигнала регулировщика.

Итак, единственный кто может проехать — водитель синего автомобиля.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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