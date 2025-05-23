Тест ПДД: кто может продолжать движение по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто может продолжать движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель, какого авто может продолжать движение по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и зеленого автомобилей.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водители синего и зеленого автомобилей.
- Водители всех автомобилей, кроме красного.
Разбор задачи
На перекрестке водители желтого и красного автомобилей поворачивают налево, водитель зеленого — направо, а водитель синей машины проезжает прямо. Порядок движения на участке определяется сигналами регулировщика, который стоит с вытянутыми руками в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом водителям желтого и зеленого автомобилей движение запрещается в любом направлении. Водителям красной и синей машин можно прямо и направо. Но красное авто поворачивает налево, поэтому должно ждать другого сигнала регулировщика.
Итак, единственный кто может проехать — водитель синего автомобиля.
Правильный ответ
№4
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