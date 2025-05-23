Тест ПДР: хто може продовжувати рух за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто може продовжувати рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій, якого авто може продовжувати рух за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії жовтого та зеленого автомобілів.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водії синього та зеленого автомобілів.
- Водії усіх автомобілів, окрім червоного.
Розбір задачі
На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів повертають ліворуч, водій зеленого — праворуч, а водій синьої машини проїжджає прямо. Порядок руху на ділянці визначається сигналами регулювальника, який стоїть з витягнутими руками в сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; з боку грудей та спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином водіям жовтого та зеленого автомобілів рух забороняється в будь-якому напрямку. Водіям червоної та синьої машин можна прямо та праворуч. Але червоне авто повертає ліворуч, тому має чекати іншого сигналу регулювальника.
Отже, єдиний хто може проїхати — водій синього автомобіля.
Правильна відповідь
№4
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