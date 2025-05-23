Тест ПДР: хто може продовжувати рух за сигналом регулювальника

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій, якого авто може продовжувати рух за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та зеленого автомобілів. Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії синього та зеленого автомобілів. Водії усіх автомобілів, окрім червоного.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів повертають ліворуч, водій зеленого — праворуч, а водій синьої машини проїжджає прямо. Порядок руху на ділянці визначається сигналами регулювальника, який стоїть з витягнутими руками в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; з боку грудей та спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином водіям жовтого та зеленого автомобілів рух забороняється в будь-якому напрямку. Водіям червоної та синьої машин можна прямо та праворуч. Але червоне авто повертає ліворуч, тому має чекати іншого сигналу регулювальника.

Отже, єдиний хто може проїхати — водій синього автомобіля.

Правильна відповідь

№4

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