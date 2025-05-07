Підступний тест ПДР: хто кого пропускає на аварійній ділянці

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Водії червоного та жовтого автомобілів повертають ліворуч. На смузі червоної машини знаходиться перешкода. Траєкторії руху авто перетинаються, тому хтось із них має поступитися дорогою.

Багато водіїв вважають, що дати дорогу має водій таксі, позаяк він виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Але все не так просто. На малюнку зустрічний роз'їзд ускладнено через дорожні конуси, які розставлені на шляху червоного автомобіля. При повороті ліворуч він опиниться на смузі руху жовтого таксі, тому у цій ситуації варто застосувати пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Таким чином поступитися зобовʼязаний водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№1

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