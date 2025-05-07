Коварный тест ПДД: кто кого пропускает на аварийном участке

Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Водители красного и желтого автомобилей поворачивают налево. На полосе красной машины находится препятствие. Траектории движения авто пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Многие водители считают, что уступить дорогу должен водитель такси, поскольку он выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Но все не так просто. На рисунке встречный разъезд затруднен из-за дорожных конусов, которые расставлены на пути красного автомобиля. При повороте налево он окажется на полосе движения желтого такси, поэтому в этой ситуации следует применить пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, им управляемых, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Таким образом уступить обязан водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

№1

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