Тест по ПДД при встречном разъезде — кто имеет преимущество

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги водители желтого и белого автомобилей движутся со встречных направлений. Но встречный разъезд затруднен из-за дорожных работ, обозначенных знаком 1.37 "Дорожные работы".

Кто-то из водителей должен уступить дорогу, ведь одновременно проехать этот участок невозможно. По общему правилу, дорогу должен уступить водитель, на полосе движения которого находится препятствие.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, им управляемым, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Но водитель белого автомобиля видит перед собой знак 1.6 "Крутой подъем". Поэтому читаем вторую часть пункта 13.4 ПДД:

"На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск".

То есть в изображенной ситуации вверх едет водитель белой машины, а значит именно он имеет приоритет при встречном разъезде.

Правильный ответ №1

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