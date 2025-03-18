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Тестування ПДР — хто має перевагу при зустрічному роз'їзді

18 березня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР при зустрічному роз'їзді — хто має перевагу
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. Водій якого автомобіля має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися при зустрічному розʼїзді?

На ділянці дороги водії жовтого та білого автомобілів рухаються з зустрічних напрямків. Але зустрічний роз'їзд ускладнений через дорожні роботи, позначені знаком 1.37 "Дорожні роботи".

Хтось з водіїв має поступитися дорогою, адже одночасно проїхати цю ділянку неможливо. За загальним правилом, дорогу має дати водій, на смузі руху якого знаходиться перешкода.

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Але водій білого автомобіля бачить перед собою знак 1.6 "Крутий підйом". Тому читаємо другу частину пункту 13.4 ПДР:

"На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

Тобто в зображеній ситуації вгору їде водій білої машини, а значить саме він має пріоритет при зустрічному роз’їзді.

Правильна відповідь №1

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