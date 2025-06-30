Підступний тест ПДР: чи можна випередити вантажівку

Чи дозволений маневр? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. Чи дозволено водію синього автомобіля виконати випередження вантажівки правою смугою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля має намір випередити вантажівку. На ділянці встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено". До того ж згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонений.

Але водій синьої машини не виконує обгін. Його маневр — випередження, позаяк не повʼязаний з виїздом на смугу зустрічного руху.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Також ділянка дороги позначена знаками 5.20.1 "Початок додаткової смуги руху" та 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".

Заборони на випередження на цій ділянці нема. Перед перехрестям не встановлені знаки 5.16 або 5.18, також відсутня розмітка 1.18, які визначають напрямок руху по смугах. Тому водій синього авто нічого не порушує, коли випереджає вантажівку у зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№1

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